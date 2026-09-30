¿Tener otra nacionalidad cambia tus derechos como mexicano? American Society cuestiona la reforma

La aprobación de una reforma en el Senado provocó una reacción de la American Society of Mexico (AmSoc), organización que manifestó su preocupación por las posibles consecuencias para los mexicanos que también cuentan con otra nacionalidad.

A través de un posicionamiento, AmSoc señaló que la modificación implica una restricción de derechos políticos para ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad y cuestionó tanto el contenido de la reforma como la manera en que fue discutida.

El organismo puso especial atención en quienes podrían verse directamente afectados por la medida, al considerar que no fueron consultados durante el proceso.

AmSoc reclama falta de consulta a mexicanos con doble nacionalidad

Para la organización, una decisión de esta importancia debió incluir la participación de los ciudadanos que eventualmente enfrentarían las consecuencias de la reforma.

AmSoc sostuvo que millones de mexicanos podrían resultar afectados y lamentó que no se haya abierto un espacio de parlamento abierto para escuchar sus argumentos.

El reclamo de la organización se centra así en el proceso de deliberación. Desde su perspectiva, quienes tienen doble nacionalidad debieron ocupar un lugar central en la discusión antes de que el Senado aprobara la reforma.

AmSoc lamenta la aprobación de una reforma que restringe derechos de mexicanos con doble nacionalidad



American Society of Mexico (AmSoc) expresa su profunda preocupación por la votación en el Senado que aprobó una reforma que implica la pérdida de derechos políticos para… pic.twitter.com/tOvqm5itmO — American Society of Mexico (@amsocmx) September 29, 2026

La American Society of Mexico consideró que la decisión se aleja del avance que, desde su postura, debería existir en materia de reconocimiento y protección de los derechos ciudadanos.

Además, cuestionó que los 86 votos a favor de la reforma respondieran a lo que calificó como una “disciplina política malentendida”, al considerar que esta habría sido colocada por encima de los derechos de mexicanos comprometidos con su país.

¿Qué dice AmSoc sobre la identidad de los mexicanos con doble nacionalidad?

Uno de los argumentos principales de la organización es que contar con una segunda nacionalidad no elimina la identidad mexicana.

AmSoc sostuvo que la doble nacionalidad tampoco cancela la lealtad hacia México ni la posibilidad de participar en la vida pública del país.

Desde esta perspectiva, la organización considera que tener una nacionalidad adicional no debería convertirse, por sí mismo, en una razón para limitar derechos ni para asumir de manera generalizada que existe una falta de compromiso con México.

El organismo también planteó que cualquier medida que afecte derechos fundamentales debe estar acompañada de deliberación pública, evidencia y un análisis proporcional de sus consecuencias.

Con este posicionamiento, AmSoc llamó a las autoridades y a los legisladores a escuchar a las personas que podrían verse afectadas por la reforma y a considerar sus argumentos dentro de la discusión.