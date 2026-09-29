Senado aprueba en lo general y particular la reforma para evitar doble nacionalidad
Este martes se realizó en el Senado la discusión en lo general y particular de la ley sobre nacionalidad única. Sigue las intervenciones en directo.
El Pleno del Senado de la República arranca la discusión en lo general del dictamen de reforma constitucional sobre doble nacionalidad. La iniciativa propone establecer la nacionalidad mexicana única como requisito indispensable para aspirar a cargos de elección popular como la Presidencia de la República, gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, desencadenando una intensa confrontación entre la bancada oficialista y las fuerzas de oposición.
Reforma doble nacionalidad: Minuto a minuto de la discusión de Morena en el Senado
Senadores aprueban en lo particular reforma de doble nacionalidad
El Pleno del Senado aprobó también en lo particular la ley de doble nacionalidad, por lo que se turnó a los congresos estatales para su aprobación.
Se aprueba en lo general la reforma de la doble nacionalidad
Con 86 votos a favor y 42 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.
#AlMomento | El Pleno del Senado aprueba en lo general la reforma constitucional para evitar la doble nacionalidad a quienes aspiran a la Presidencia de la República, gubernaturas y jefatura de Gobierno de la CDMX.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2026
Fueron 86 votos a favor y 42 en contra.https://t.co/q3l1KQcRxW pic.twitter.com/nEKBFFb3R7
Por votación, se determina que se encuentra lo suficientemente discutido en lo general
Tras la participación en la tribuna de legisladores, se dio paso a la votación para determinar si se encontraba lo suficientemente discutido en lo general y se alcanzaron los votos para proceder.
Ricardo Sheffield respalda iniciativa contra la doble nacionalidad
El senador Ricardo Sheffield asegura desde la tribuna del Senado que él renunció a su nacionalidad estadunidense hace décadas; nació en EU, pero ya no tiene esa ciudadanía.
Comienza segunda ronda de intervenciones sobre el dictamen
Laura Esquivel cuestiona restricción para cargos públicos por doble nacionalidad
Laura Esquivel cuestionó que la propuesta de reforma en materia de nacionalidad también contemple al Senado y sostuvo que ser migrante o contar con doble nacionalidad no debería impedir a una persona ocupar un cargo público.
PRI votará en contra de reforma de Morena
"El PRI votará en contra de la propuesta de Morena que busca restringir los derechos políticos de las y los mexicanos con una segunda nacionalidad, porque tenerla no los hace menos mexicanos ni menos comprometidos con nuestro país", mencionó el senador Manuel Añorve.
Comienzan participaciones de legisladores sobre el dictamen
Tras concluir el posicionamiento de los grupos parlamentarios, comienza la discusión en lo general de la reforma sobre doble nacionalidad, en el Pleno del Senado.
Colosio Riojas cuestiona a Morena
Luis Donaldo Colosio de MC cuestionó a Morena y aliados por hablar de defensa del país Cuando utilizan el pretexto de la no injerencia para defender a sus narcopolíticos Todos ellos vinculados a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa o La Barredora en Tabasco.
Cuestiona @colosioriojas a Morena y aliados por hablar de defensa del país— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 29, 2026
Cuando utilizan el pretexto de la no injerencia para defender a sus narcopolíticos
Todos ellos vinculados a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa o La Barredora en Tabasco
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PAN coloca letreros en sus escaños
Con la leyenda "Morena traiciona a migrantes", la bancada del PAN, colocó letreros en sus escaños durante la discusión de la reforma que exige renunciar a una segunda nacionalidad si quieren ser candidatos a gubernaturas y Presidencia de la República.