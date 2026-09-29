Senado aprueba en lo general y particular la reforma para evitar doble nacionalidad

El Pleno del Senado de la República arranca la discusión en lo general del dictamen de reforma constitucional sobre doble nacionalidad. La iniciativa propone establecer la nacionalidad mexicana única como requisito indispensable para aspirar a cargos de elección popular como la Presidencia de la República, gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, desencadenando una intensa confrontación entre la bancada oficialista y las fuerzas de oposición.

