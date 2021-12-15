EU publica documentos secretos sobre la muerte de John F. Kennedy

El gobierno de Joe Biden publicó una serie de documentos secretos sobre la muerte de John F. Kennedy, con lo que algunos historiadores esperan que arrojen luz sobre el asesinato del ex presidente en 1963.

Se desclasificaron cerca de mil 500 documentos sobre la muerte de John F. Kennedy, como informes y comunicados intergubernamentales que son accesibles a todo el mundo a través de la página web de los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

Sin embargo, aún quedan más de 10 mil parcialmente redactados o retenidos por completo, por lo que algunos investigadores señalaron que las publicaciones “probablemente no incluyen una prueba irrefutable que cambie sustancialmente la comprensión pública de las circunstancias que rodearon la muerte de Kennedy”.

The @USNatArchives has posted 1,491 documents subject to the President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992 (#JFK Act).



Access these released documents:: https://t.co/UR0HQ9u63W pic.twitter.com/evxtKW8ytE — US National Archives (@USNatArchives) December 15, 2021

No obstante los legisladores advirtieron que la publicación de los documentos secretos es una muestra del restablecimiento de la fe en el funcionamiento del gobierno de Estados Unidos, ya que, indicaron, desde hace tiempo los estadounidenses no creen la versión oficial de que un solo hombre asesinó a John F. Kennedy.

“Debido a que el gobierno tardó tanto tiempo en sacar estos registros, no importa lo que salga, nadie va a creer que eso es todo”, aseveró un funcionario de Estados Unidos familiarizado con la clasificación de los documentos.

El gobierno de Joe Biden estableció dos fechas para hacer públicos los documentos secretos sobre la muerte de John F. Kennedy, este miércoles para que los documentos que las agencias de seguridad nacional no hayan propuesto sean retenidos.

Y el 15 de diciembre de 2022, para que los documentos secretos restantes sean revisados de manera rigurosa por seguridad y posteriormente sean divulgados para conocimiento de los ciudadanos.

Donald Trump publicó parte de los documentos secretos

El ex presidente, Donald Trump, ordenó en 2017 que se hicieran públicos dos mil 800 documentos secretos sobre la muerte de John F. Kennedy, no obstante ocultó otros cientos, los cuales se desclasificaron este miércoles.

Hasta ahora, los Archivos Nacionales de EU divulgaron ya más del 90 por ciento de los documentos secretos sobre el asesinato del ex presidente.

John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. De acuerdo con la versión oficial, Lee Harvey Oswald fue el único culpable del atentado, lo que muchos historiadores y estudiosos de este caso siguen planteando dudas.