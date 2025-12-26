¿El dólar se desploma? Precio y tipo de cambio al 26 de diciembre de 2025

Durante la jornada de hoy viernes 26 de diciembre de 2025, los índices de Wall Street se encaminaban a abrir prácticamente planos en unas ligeras operaciones posteriores a Navidad. El dólar estadounidense caía mientras los inversores apostaban a que más recortes de tasas de interés y fuertes ganancias corporativas impulsarían a los mercados a nuevos máximos el próximo año.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 26 de diciembre de 2025; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México!

💱 ¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.55 pesos a la compra y se vende en $18.7 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy viernes 26 de diciembre de 2025.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, que opera de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Dólar en Banco Azteca se ubica en $16.09 pesos a la compra y se vende en $18.95 pesos en ventanilla bancaria|“Banco Azteca”

💵 Precio del dólar canadiense hoy 26 de diciembre de 2025

El dólar canadiense en México se ubica en $10.95 pesos a la compra y se cotiza en $13.74 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este viernes 26 de diciembre de 2025.

🌎 Precio del dólar en Tijuana hoy 26 de diciembre de 2025

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este viernes 26 de diciembre de 2025: El dólar en Tijuana se vende en $17,94 pesos.

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en 17.94 pesos.|“Cotiación.co”

₿ ¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 26 de diciembre de 2025?

El precio del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 26 de diciembre de 2025 en 88 mil 967 dólares

estadounidenses por unidad, lo que representa una alza del 2.01% en comparación con su cierre previo.

Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 592 mil 890 pesos por unidad, una baja del 0.19% respecto a su último cierre.

Precio del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 26 de diciembre de 2025 en 96 mil 404 dólares estadounidenses por unidad|“Google”

🛢️ ¿Cuál es el precio del petróleo hoy 26 de diciembre de 2025?

El precio del petróleo se mantienen estable el viernes mientras los inversores evaluaban los potenciales riesgos de suministro derivados del desarrollo de tensiones geopolíticas en una sesión débil posterior a Navidad, después de que Estados Unidos realizó ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en Nigeria y puso más presión económica sobre el petróleo venezolano.

Los futuros del crudo Brent cayeron 2 centavos, a 62.22 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 6 centavos, a 58.41 dólares.

Petróleo Brent: $62.22 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate: $58.41 dólares por barril

Mezcla Mexicana de Exportación: $59.84 dólares por barril.

📉 ¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

Si el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se deprecia frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otra parte:

Las exportaciones estadounidenses se vuelven más baratas, beneficiando a las empresas exportadoras.

Las importaciones a Estados Unidos se encarecen, afectando a los consumidores locales.

