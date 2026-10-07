El dólar toma un respiro y las bolsas celebran: Así cerraron los mercados este martes

Si hoy necesitas hacer transacciones, hay una cifra que conviene tener a la mano: este martes 6 de octubre el dólar se vendió en un precio de 18.49 pesos en Banco Azteca. La jornada también dejó buenas noticias para los mercados, pues la Bolsa Mexicana de Valores avanzó mientras Wall Street cerró con ganancias y el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos de cierre.

¿A cuánto cerró el dólar y dólar canadiense este martes?

El dólar en Banco Azteca terminó la jornada con un precio de 16.10 pesos a la compra y 18.49 pesos a la venta; esto significa que quienes buscan comprar dólares pagaron 18.49 pesos por cada unidad, mientras que el banco tomó el dólar en 16.10 pesos.

Por su parte, el dólar canadiense cerró en 10.80 pesos a la compra y 13.64 pesos a la venta.

Estas cantidades corresponden al cierre reportado para la jornada y sirven como referencia para quienes necesitan realizar alguna operación con moneda extranjera. Sin embargo, es importante considerar que el tipo de cambio puede presentar diferencias dependiendo del banco, establecimiento y momento en que se realice la transacción.

Bolsa Mexicana de Valores cierra con ganancias este martes 6 de octubre

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes 6 de octubre de 2026 con ganancias; el principal indicador, el S&P/BMV IPC , terminó en 65 mil 312.46 puntos, lo que representa un avance de 0.52%, equivalente a 337.38 puntos respecto al cierre previo.

Durante la jornada se negociaron alrededor de 190 millones de títulos. Otros indicadores también finalizaron con resultados positivos: el índice de FIBRAS avanzó 0.69%, mientras que el índice ESG registró una ganancia de 0.83%.

En términos sencillos, la jornada terminó con un balance favorable para el mercado accionario mexicano, con el principal índice avanzando medio punto porcentual.

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Wall Street cierra al alza y el S&P 500 y Nasdaq marcan nuevos máximos histórico

Wall Street terminó este martes con ganancias, impulsado por una menor presión en los precios del petróleo y una moderación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este escenario dio un respiro a los inversionistas y ayudó a que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaran nuevos máximos históricos de cierre.

El buen desempeño fue generalizado, especialmente entre las grandes empresas relacionadas con inteligencia artificial; seis de las llamadas “Siete Magníficas” registraron avances, mientras el sector de semiconductores también ganó terreno.

Los mercados ahora tienen la atención puesta en la próxima temporada de resultados empresariales del tercer trimestre. Al mismo tiempo, disminuyeron las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés este mes.

En pocas palabras, Wall Street cerró con optimismo, aunque los inversionistas mantienen la atención sobre el petróleo, la inflación y las decisiones de la Fed.