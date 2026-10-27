El dólar pierde terreno frente al peso: así cerraron la BMV y Wall Street este lunes

El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar al cierre de los mercados este lunes 26 de octubre, luego de que revirtiera las pérdidas que registró al inicio de las operaciones. Pero, ¿cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores?

¿En cuánto cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 26 de octubre?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada en terreno negativo, luego de que el principal índice accionario, el S&P/BMV IPC, se ubicara en 69,470.99 puntos, lo que representó una caída de 0.58%, equivalente a 408.63 puntos menos.

Según las cifras reportadas, el volumen de operación fue de 140 millones 212 mil 95 títulos. Por lo que la caída representó la tercera sesión consecutiva con pérdidas para la bolsa nacional.

El retroceso de la BMV contrastó con el avance del peso mexicano frente al dólar, que logró recuperarse poco antes de que cerrara la jornada.

¿Cómo cerró Wall Street este lunes?

Los principales índices de Wall Street terminaron con ganancias este lunes 26 de octubre, marcando una buena sesión para la última semana del mes.



El Dow Jones Industrial Average cerró en 52,361.58 puntos, con un avance de 0.28%, equivalente a 146.42 puntos.

Por su parte, el Nasdaq Composite se ubicó en 26,169.38 puntos, con una ganancia de 0.82%, equivalente a 214.04 puntos.

En cuanto al S&P 500, la cifra reportada fue de 7,676.77 puntos, con un incremento de 0.70%, equivalente a 53.09 puntos.

Inversionistas en Estados Unidos están a la espera de reportes empresariales, por lo que se espera que en la semana se registren movimientos importantes.

¿En cuánto cerró el dólar en México y cuánto cuesta en Banco Azteca?

El dólar cerró este lunes en 18.55 pesos mexicanos, con una disminución de 0.63% respecto a los 18.67 pesos del cierre previo, según los datos del Banxico.

La moneda nacional se apreció 0.51% durante la jornada, revirtiendo sus pérdidas iniciales y terminó con un balance favorable frente a la divisa estadounidense.

En Banco Azteca, la compra se ubica en 17.00 pesos por dólar y la venta a 18.99 pesos por dólar, aunque los precios pueden cambiar durante el día, por lo que se recomienda verificarlos directamente en ventanilla.