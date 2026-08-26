El doloroso secreto de la reina del country, Dolly Parton: La grave enfermedad con la que batalló antes de morir a los 80 años

Este martes 25 de agosto se confirmó la muerte de una de las mejores cantantes de música country, Dolly Parton, a los 80 años de edad. Tras el anuncio oficial por parte de personas cercanas a ella, se habló de la grave enfermedad que estaba enfrentando durante sus últimos días de vida.

¿Qué se sabe de la enfermedad que tenía Dolly Parton?

¿Qué enfermedad tenía Dolly Parton?

La leyenda de la música country falleció a los 80 años tras librar una lucha breve contra el cáncer, rodeada de sus seres queridos en el centro médico Vanderbilt-Ingram Cancer Center en Nashville, Estados Unidos.

La intérprete prefirió mantener su estado de salud en privacidad mientras seguía atendiendo proyectos musicales y presentándose en eventos importantes.

It was revealed that Dolly Parton was secretly battling cancer but she didn't say anything and instead released this song as one of her last to raise funds for children with cancer. Even while she was sick she was still thinking about others. I’m absolutely devastated. pic.twitter.com/9KNBVfcvxZ — Miley Official (@MileyCyrusBz) August 26, 2026

¿Qué tipo de cáncer tenía Dolly Parton?

Tanto su representante, Marcel Pariseau, como sus familiares confirmaron que la causa de muerte fue una "breve batalla contra el cáncer", pero especificaron el tipo de cáncer que estaría enfrentadno ni la zona donde se habría originado la enfermedad.

En los últimos eventos a los que fue invitada, no se presentó presencialmente, pues reportó que enfrentaba problemas de salud y no se encontraba en condiciones.

Problemas de salud de Dolly Parton

A mediados de 2025, la artista tuvo que posponer y cancelar su algunos de sus conciertos en Las Vegas debido a complicaciones de salud que no fueron reveladas en ese momento.

Días antes de su fallecimiento, Dolly Parton no pudo asistir presencialmente a la entrega de los Country Music Awards, aceptando su reconocimiento de forma virtual e informando a sus seguidores que continuaba "en proceso de recuperación" y decidida a seguir trabajando.

Canción de Dolly Parton para recaudar fondos contra el cáncer infantil

Dolly Parton hizo una nueva versión de su canción "Light of a Clear Blue Morning", un clásico de 1977 y todos para una acción benéfica.

La canción fue adaptada junto a otros artistas destacados, entre ellos Miley Cyrus, para recaudar fondos destinados a la investigación y tratamiento del cáncer en niños en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville.

Todo lo generado por este lanzamiento fue donado a la causa en favor de los niños que batallan contra la enfermedad.