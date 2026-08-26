Último Momento: REVELAN la causa de la muerte de Dolly Parton

La mañana de este martes 25 de agosto amantes de la música country fueron sorprendidos con una lamentable noticia donde se confirmó la muerte de la artista Dolly Parton a los 80 años de edad. Tras varias horas de especulaciones el equipo oficial de trabajo de la “Diosa de la música country” informó que falleció después de enfrentar una enfermedad que hasta ahora había permanecido fuera del conocimiento público.

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¿De qué murió Dolly Parton?

A través de un comunicado enviado de representantes de la cantante a PEOPLE se reveló que Dolly Parton murió a causa de un cáncer que le fue diagnosticado entre sus párrafos señalaron que Parton enfrentó una “breve batalla con cáncer” y que murió en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, acompañada por sus seres familiares y seres queridos.

Asimismo, ocuparon el escrito para destacar y describir a la cantante como una persona llena de vida en la cual se dedicaba a llevar alegría, esperanza y generosidad a otras personas.