IA predice el cómo funcionarán los tratamientos contra cánceres raros; así ayudará a los pacientes

Investigadores del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, Estados Unidos, demostraron que una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) aplicada en biopsias, ahora tiene la facultad de predecir la respuesta a los tratamientos de cánceres raros, ayudando así a los pacientes diagnosticados que son tratados con inmunoterapias, acelerando y estandarizando la toma de decisiones clínicas para guiar y mejorar su calidad de vida.

#BlogSalud 🩺



En el marco del Día Mundial del Superviviente de Cáncer, el Hospital General de México “Eduardo Liceaga” es una de las instituciones que brinda atención integral a las personas supervivientes, la cual incluye acompañamiento psicológico y tanatológico, a fin de… pic.twitter.com/nN6Culk5xQ — SALUD México (@SSalud_mx) June 7, 2026

¿Cómo ayudará la IA a los pacientes con cánceres raros?

De acuerdo con el estudio publicado en el Journal for ImmunoTherapy of Cancer en junio de 2026 (JITC),la IA podrá predecir la respuesta del paciente a la inmunoterapia cuantificando las células inmunes y el contenido tumoral, ya que los cánceres raros suelen tener biomarcadores limitados —proteínas, genes o enzimas que indican una respuesta al tratamiento, pero que no ofrecen por sí solos una decisión médica definitiva— para guiar el tratamiento.

Esto significaría que esta tecnología podría automatizar la enumeración de las células en las biopsias de rutina para acelerar y estandarizar la toma de decisiones de los médicos en sus pacientes.

¿Ya probaron este método con IA en pacientes con cáncer?

A diferencia de otros avances con IA, este beneficio ya ha sido comprobado, pues los pacientes estudiados mostraron un patrón favorable en el avance de su tratamiento, una respuesta inmune activa que, combinada con una menor carga tumoral, tuvo un 64% menos de riesgo de que la enfermedad progresara o el paciente falleciera.

Así es como se aumentó la supervivencia de quienes sufren algún tipo de cáncer raro, donde las personas mostraron una subsistencia mediana de 42 meses, cifra notablemente superior a los 10 meses de vida de quienes no presentaron dichas señales.

¿Qué pasará ahora con este tratamiento contra el cáncer raro?

Cabe destacar que, aunque este avance es prometedor, los autores aclararon que no es de uso clínico inmediato, ya que la herramienta con IA requiere de una validación más amplia en estudios poblacionales antes de poder usarse en hospitales de forma rutinaria.

Asimismo, los la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que, los cánceres raros —en conjunto— representan aproximadamente entre el 20% y 24% de lodos los cánceres diagnosticados a nivel mundial, lo que hace que herramientas automatizadas como esta sean vitales para sustituir la falta de ensayos clínicos masivos.