Donald Trump lidera carrera republicana en elecciones presidenciales de 2024

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra liderando un campo potencialmente abarrotado de republicanos que se espera que busquen la nominación de su partido para las elecciones presidenciales de 2024.

Donald Trump recibió el apoyo del 43% de los republicanos registrados en una encuesta de opinión pública de Reuters/Ipsos, la cual se realizó entre el 6 y el 13 de febrero.

Por otro lado, el 31% de los republicanos respaldó al gobernador de Florida, Ron DeSantis y solo el 4% se inclinó por la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 este martes.

Cabe destacar que DeSantis no ha anunciado su intención de competir en las elecciones presidenciales de 2024. Aunado a ello, el exvicepresidente Mike Pense, quien tampoco ha anunciado sus deseos de la candidatura, obtuvo el 7% de apoyo de los republicanos.

Nikki Haley anunció su candidatura |Pexels

Republicana Nikki Haley anuncia su candidatura para la presidencia de EU en 2024

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció su candidatura presidencial con el partido republicano, enfrentará a Donald Trump para las elecciones presidenciales de 2024.

Se convierte así en la primera rival directa de Donald Trump, en una carrera por la nominación republicana que se espera que sume aspirantes en los próximos meses.

"Es hora de una nueva generación de liderazgo: redescubrir la responsabilidad fiscal, asegurar nuestra frontera y fortalecer nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito" afirmó Haley a través de un video.

"China y Rusia están en marcha. Ellos creen que se nos puede intimidar, patearnos. Deberían saber esto de mí: No soporto a los matones. Y cuando les devuelves la patada, les duele más si llevas tacones", agregó.

Donald Trump presentará a su equipo de campaña en Carolina del Sur|Reuters

Carolina del Sur: Clave para campaña presidencial de Donald Trump

En 2016, cuando Carolina del Sur era el tercer estado, después de Iowa y Nueva Hampshire, la victoria estatal de Donald Trump ayudó a consolidar su estatus como favorito de los republicanos.

La victoria del presidente demócrata Joe Biden en las primarias del estado en 2020 fue un punto crucial para su candidatura después de un mal desempeño en las primeras contiendas de nominación.

*Con información de Reuters