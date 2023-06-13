El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció este martes ante un tribunal federal en Miami donde se declaró inocente de los 37 cargos federales que le imputaron por trasladar desde la Casa Blanca, sin autorización, cientos de cajas con documentos clasificados a su residencia personal en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

El juicio contra el magnate probablemente se desarrollará en los próximos meses mientras el republicano hace campaña para recuperar la presidencia en las elecciones de 2024.

El político republicano llegó el lunes a Miami a bordo de su jet privado para trasladarse a la ciudad de Doral, donde tiene un hotel en el que permanecerá hasta su cita ante un juez. La comparecencia de Trump es un hecho histórico pues será la primera vez que un exmandatario es acusado de cargos federales.

🇺🇸| ÚLTIMA HORA: Miles de personas acompañan a Donald Trump frente al juzgado de Miami. La abogada de Trump, Alina Habba, critica la acusación por parte de Biden: “El enjuiciamiento de un opositor político líder es el tipo de cosas que se ven en dictaduras como Cuba y Venezuela”. pic.twitter.com/d66X9W9SbM — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 13, 2023

Esta es la segunda vez que Trump comparece ante un tribunal; la primera ocurrió en abril, cuando se declaró inocente de cargos en Nueva York derivados de un pago de dinero a una estrella porno para que guardara silencio.

Trump se declara inocente de 37 cargos federales

El republicano se declaró inocente de los 37 cargos federales en su contra por el mal manejo de documentos clasificados que fueron hallados en su casa de Mar-a-Lago, después de haber dejado la Casa Blanca. Los abogados del magnate pidieron al juez que se realizara un juicio con jurado.

Tras la lectura de cargos, el exmandatario se retiro de la corte, debido a que el juez determino que no había riesgo de fuego, por parte de Trump ni de su ayudante Walt Nauta, quien también enfrenta cargos.

Donald Trump ya está en la sala del tribunal a la espera de la lectura de cargos

El empresario ingresó a la sala del tribunal ante el juez de primera instancia de Florida, donde le leerán los 37 cargos federales que enfrentará. Se espera que se declare no culpable.

El fiscal especial Jack Smith, encargado de la investigación del mal manejo de documentos clasificados contra el magnate, estará presente en la imputación formal de cargos.

Donald Trump es detenido al llegar a la corte de Miami

El expresidente estadounidense fue detenido por los alguaciles de la corte de Miami, pero sin esposarlo, para presentarlo ante la jueza que le leerá los 37 cargos en su contra.

Trump llega a la corte para ser imputado de manera formal

Poco después del mediodía, el expresidente Donald Trump y la caravana que lo transportaba llegó a la corte de Miami, donde le leerán los cargos que se le imputarán por el caso de mal manejo de documentos clasificados.

|Reuters

¿De qué se acusa a Donald Trump?

Los jueces estiman que los documentos clasificados que manejó Trump al dejar la presidencia contenían asuntos de seguridad nacional, operaciones especiales y actividades confidenciales que, al revelarse, pondrían en riesgo a los estadounidenses.

Por estos hechos, Trump enfrenta seis cargos federales que podrían sumar más de 400 años de sentencia en caso de ser encontrado culpable por violar diversas leyes. El empresario tiene previsto declararse inocente a pesar de las cajas halladas con cientos de documentos en un salón de baile, una ducha y un cuarto de su residencia personal.

Miami se blinda ante comparecencia de Trump

La comparecencia de Trump ante un tribunal federal es histórica y se prevé que se realice entre protestas y disturbios en todo Miami, bastión republicano que respaldó al empresario cuando ganó la presidencia en 2017 y en 2020, cuando buscó la reelección frente al demócrata Joe Biden.

Policías de al menos dos condados, autoridades estatales y federales han montado un dispositivo de seguridad ante posibles disturbios en la región. Seguidores del exmandatario han confirmado que buscarán arribar al sitio para respaldarlo contra los 37 cargos que enfrenta.

El polémico Donald Trump se ha convertido en el primer presidente de #EU en enfrentar cargos federales tras dejar la Casa Blanca. Sobre su persona pesan 37 cargos relacionados con la obtención ilegal de información secreta, obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación… pic.twitter.com/GWTZcw0JuL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 10, 2023

Trump no frena campaña por la presidencia de EU

Una vez que termine su comparecencia, en la que no se prevé quede detenido, el exmandatario Donald Trump seguirá con su agenda de recaudación de fondos rumbo a las elecciones del 2024, año en el que busca regresar a la Casa Blanca.

El empresario hotelero tiene previsto realizar un mitin en Miami con políticos, seguidores y militantes republicanos ante quienes insistirá que las investigaciones en su contra son producto de una "cacería de brujas" que emprendió el presidente Joe Biden para frenar su candidatura.