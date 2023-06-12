Trump llega a Miami para comparecer en caso de documentos clasificados

El expresidente Donald Trump llegó el lunes a Miami para enfrentar 37 cargos penales por retener ilegalmente documentos clasificados de seguridad nacional de Estados Unidos y mentir a funcionarios que intentaron recuperarlos, en un caso que hasta ahora ha impulsado más que obstaculizado sus esperanzas de reelección para 2024.

Trump, que cumple 77 años el miércoles14 junio, arribó a Miami a las 18:54 GMT en su jet privado. Seguidores del magnate se reunieron cerca de un club de golf de su propiedad donde pasará la noche.

Los problemas legales de Trump aún no han hecho mella en su popularidad entre los votantes republicanos, y las encuestas de opinión lo sitúan muy por delante de sus rivales por la nominación presidencial del partido. Hasta ahora, su adversarios republicanos mayoritariamente lo han apoyado.

Está previsto que Trump se presente ante un tribunal federal de Miami el martes a las 15:00 hora local (19:00 GMT) para una comparecencia inicial en el caso. Ha proclamado su inocencia de los 37 cargos penales que se le imputan y ha prometido continuar su campaña para recuperar la presidencia en las elecciones presidenciales de 2024.

"Todos debemos ser FUERTES y DERROTAR a los comunistas, marxistas y lunáticos de la izquierda radical que están destruyendo sistemáticamente nuestro país", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Partidarios del Presidente Donal Trump empiezan a llegar y manifiestar su apoyo frente al Trump National Doral

Será una noche larga para la policía de Miami pic.twitter.com/ziNiGqjsNC — F4V1ll Z0n3 506  (@fabiovillalobo5) June 12, 2023

¿De qué trata este juicio en contra de Trump?

El abogado especial Jack Smith acusa a Trump de tomar miles de documentos clasificados que contenían algunos de los secretos de seguridad nacional más sensibles de la nación cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021 y almacenarlos de manera desordenada en su finca de Mar-a-Lago, Florida, según una acusación del gran jurado publicada la semana pasada.

Expertos legales, incluido el exfiscal general de Trump, William Barr, dicen que el caso es sólido. Los cargos incluyen violaciones de la Ley de Espionaje, que penaliza la posesión no autorizada de información de defensa, y conspiración para obstruir la justicia, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Cualquier juicio federal en Florida no podrá celebrarse hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Trump también debe ir a juicio en marzo de 2024 en un caso separado en un tribunal estatal de Nueva York, derivado de un pago de dinero a cambio de silencio a Stormy Daniels, una estrella del porno.

