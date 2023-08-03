Trump se declara inocente de los cargos por interferencia electoral

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente de cuatro cargos federales de los que fue acusado por intentar anular el resultado de las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.

Trump, que acudió este martes ante un tribunal, insistió en que no incitó a la violencia ni provocó los disturbios que terminaron con una invasión al Capitolio el 6 de enero. “¿Cómo se declara el Sr. Trump?”, preguntó la jueza, “no culpable”, fue la respuesta del empresario.

En la audiencia, los fiscales que acusan a Trump no solicitaron la prisión preventiva, por lo que el magnate seguirá su proceso en libertad bajo ciertas condiciones, mismas que se comprometió a cumplir durante el transcurso de la investigación. Entre las medidas se aprobó que no pueda comunicarse con nadie que sepa que es testigo en el caso a menos que sea a través de un abogado.

¿Cómo fue la audiencia de Trump?

Se llevó a cabo en Washington, a un kilómetro del Capitolio, el edificio que sus partidarios asaltaron el 6 de enero de 2021 para tratar de impedir que el Congreso certificara su derrota.

En una presentación de 45 páginas, el fiscal especial Jack Smith acusó el martes a Trump y a sus aliados de promover falsas afirmaciones de que las elecciones estaban amañadas, presionar a funcionarios estatales y federales para alterar los resultados y montar listas falsas de electores para tratar de arrebatar votos electorales al actual presidente Joe Biden.

¿Cuáles son los cargos que Trump enfrenta por este caso?

Trump enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos, privar a los ciudadanos de su derecho a que se cuenten sus votos y obstruir un procedimiento oficial. El cargo más grave conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Trump calificó la acusación de artificio para hacer descarrilar sus opciones presidenciales, al tiempo que su campaña emitía un comunicado en el que comparaba al gobierno de Biden con regímenes fascistas.

Otros procesos legales de Trump

La acusación es la tercera en cuatro meses contra Trump. Se ha declarado inocente de las acusaciones federales de que retuvo documentos clasificados tras dejar el cargo y de las acusaciones del estado de Nueva York de que falsificó documentos en relación con los pagos de dinero a una estrella del porno.

Trump ha calificado la acusación, así como las demás demandas en su contra contra, de una "caza de brujas" destinada a hacer fracasar su campaña hacia la Casa Blanca.

Trump también ha sido acusado por separado en otros dos casos penales: uno en un tribunal estatal de Nueva York que gira en torno a los pagos de dinero por silencio a una actriz de cine para adultos; y otro en un tribunal federal en el que se le acusa de retener documentos sensibles y clasificados de seguridad nacional después de dejar el cargo en enero de 2021.

