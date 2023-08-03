Seguidores de Trump se reúnen en tribunal antes de la comparecencia del exmandatario

Ansiosos por presenciar lo que sucede en la historia de Estados Unidos, grupos de personas, tanto seguidores como detractores de Donald Trump hicieron fila en un tribunal federal de Washington el jueves antes de la comparecencia del expresidente, que es acusado de interferir en las elecciones de 2020.

Sam Arreaza, de 16 años, hizo cola con su madre para conseguir un sitio en una sala desbordada del tribunal. Apuntando a la importancia histórica de la cita, dijo que esta primera audiencia en el caso de Washington tenía implicaciones para la democracia estadounidense.

“Es un día triste, pero también es un día en el que comienza la justicia”. Sam Arreaza, residente en Ellicott City (Maryland).

Trump debe enfrentarse a las acusaciones de que dirigió una conspiración de amplio alcance para anular su derrota electoral en 2020 frente al presidente Joe Biden. El republicano califica el caso de caza de brujas política.

Decenas de medios de comunicación y curiosos se asomaron a través de un grupo de policías y agentes del Servicio Secreto con la esperanza de echar un vistazo al primer expresidente de Estados Unidos acusado de un delito. El tribunal dedicó unas 150 plazas en dos salas desbordadas para que el público pudiera ver el proceso en directo por video. Las cámaras de televisión no podían acceder a la sala.

Leah Krieger, de 23 años, una exestudiante de ciencias políticas de Denver, dijo que su familia se encontraba en Washington de vacaciones cuando Trump fue acusado el martes y decidió asistir a la lectura de cargos. "Creo que ya era hora", destacó.

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Donald Trump llegó a Washington para su comparecencia de esta tarde ante un Tribunal Federal, donde escuchará la lectura de cargos que se le imputan por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones en 2020 pic.twitter.com/GmFS3VtvSB — adn40 (@adn40) August 3, 2023

En el exterior, un hombre con una gorra roja de "Nueva York para Trump" subía al asiento trasero de una limusina presidencial negra de imitación con banderas estadounidenses ondeando. "Estamos aquí para apoyar a Donald Trump, para mostrar nuestro apoyo, nuestro amor por nuestro hombre", dijo, negándose a dar su nombre completo.

Un segundo hombre, llamado Dion Cini, de 54 años, también de Nueva York, llegó en el mismo vehículo, al que llamó la bestia MAGA, en referencia al lema de Trump, "Make America Great Again".

"La buena noticia es que Trump probablemente subirá hoy otros cinco puntos en las encuestas", dijo Cini. "Así que este es otro buen día para nosotros. Porque los demócratas piensan que realmente están logrando algo, sin darse cuenta de que sólo va a ser contraproducente para ellos."

¿Qué cargos enfrenta Trump esta vez?

El exmandatario y actual favorito en la contienda por la nominación republicana para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Trump debe comparecer ante el tribunal más tarde para enfrentar cargos federales de que lideró una conspiración para anular su derrota en las elecciones de 2020.

Trump también ha sido acusado por separado en otros dos casos penales: uno en un tribunal estatal de Nueva York que gira en torno a los pagos de dinero por silencio a una actriz de cine para adultos; y otro en un tribunal federal en el que se le acusa de retener documentos sensibles y clasificados de seguridad nacional después de dejar el cargo en enero de 2021.

Una encuesta hecha por Reuters preguntó a los participantes si votarían por Trump para presidente el próximo año si fuera "condenado por un jurado por un delito grave." Entre los republicanos, el 45% dijo que no votaría por él, superando al 35% que dijo que lo haría. El resto afirmó que no lo sabía.

