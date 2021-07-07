Donald Trump anuncia demandas contra Facebook y Twitter

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, anunció que emprenderá un par de demandas colectivas contra los directores ejecutivos de Twitter y Facebook, Jack Dorsey y Mark Zuckerberg, respectivamente.

Así lo anunció el republicano esta mañana durante una conferencia de prensa en su campo de golf de Bedminster, Florida, en donde afirmó que fue censurado injustamente por las empresas, a las que acusó de promover la "cultura de la cancelación".

Vamos a demandar para poner fin a un veto oscuro, un alto al silencio y un alto a las listas negras del veto y la cultura de la cancelación que conocen tan bien”.

Donald Trump sería el demandante principal de las demandas colectivas, y se desconoce quiénes más o qué empresas acompañarán al político en este proceso legal. Por ahora se sabe que la querella se realizará en una corte del distrito sur de Florida, aunque se desconoce cuándo se presentará de manera oficial.

Además de Facebook y Twitter, el ex presidente también incluirá a Google en su demanda, pues sus cuentas de YouTube y otras plataformas dependientes del buscador también fueron cerradas.

Donald Trump fue bloqueado prácticamente de todas las redes sociales desde la tarde del pasado 6 de enero, cuando sus seguidores irrumpieron en el Capitolio durante la jornada de validación de la elección presidencial de 2020, en la que se ratificó el triunfo del demócrata Joe Biden.

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¿Donald Trump puede demandar a Facebook y Twitter?

El ex presidente estadounidense ha acusado en repetidas ocasiones que fue vetado de redes sociales por su ideología política, mientras que las compañías han afirmado que fue vetado por los mensajes de odio que promovió en redes el 6 de enero y antes.

Sobre esta situación, la Sección 230 de la Ley de Decencia en Comunicaciones de Estados Unidos, promulgada en 1996, señala que las empresas de internet están exentas de lo que publiquen sus usuarios.

Esta ley también permite que los operadores de redes sociales como Facebook y Twitter moderen sus servicios, eliminando publicaciones que sean obscenas o violen los estándares del servicio, siempre y cuando protejan a su comunidad.

A pesar de esto, Donald Trump ha señalado en más de una ocasión que Facebook, Twitter y demás han abusado de esta "inmunidad" y que deberían ganársela siempre y cuando cumplan con los requisitos del gobierno.

Hasta ahora, ni Facebook, Twitter o Google se han pronunciado al respecto.

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