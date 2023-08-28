Fijan fecha de juicio contra Donald Trump por interferencia electoral; apelará la decisión

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentará un juicio el próximo 4 de marzo de 2024, por su acción para intentar anularlos resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

La jueza Tanya Chutkan determinó en la audiencia realizada hoy que dicho día comenzará la selección del jurado, justo un día antes del las elecciones primarias del Partido Republicano en diversos estados de la Unión Americana.

La misma fecha también coincide con el juicio que Trump enfrenta en el estado de Nueva York, donde es investigado por violar leyes locales por tener registros falsos de contabilidad para efectuar pagos a la actriz de contenido para adultos Stormy Daniels, para que ella no revelara que ambos tuvieron una relación.

Cabe recordar que la defensa legal de Donald Trump solicitó que la audiencia tuviera lugar en abril de 2026, algo que la jueza Chutkan consideró un tiempo mayor de lo necesario; mientras que la fiscalía pidió que el juicio tuviera lugar en enero de 2024, a lo que la juzgadora estimó que era tiempo insuficiente para que la defensa del magnate se prepare

John Lauro, defensor legal del expresidente, manifestó que acatará las fechas designadas por la juzgadora, aunque declaró que considera que la designación le negará a su cliente “la oportunidad de contar con la asistencia efectiva de un abogado”.

Trump apelará la fecha

El magnate apelará la fecha de su juicio y acusó que es víctima de una cacería de brujas. En su perfil de su red social Truth Social, el exmandatario agregó que la juzgadora lo odia.

"Interferencia en la elección. Hoy, una juez parcial, que odia a Trump, me dio sólo una extensión de dos meses, justo lo que nuestro corrupto gobierno quería. Supermartes. Apelaré!”, escribió Donald Trump.

El también exconductor del programa de telerrealidad “The Apprentice” cuestionó cómo es posible que la acusación en su contra está basada “casi enteramente en los hallazgos del peor comité de marxistas, fascistas y corruptos políticos del 6 de enero”, quienes, asegura, han borrado evidencia y mintieron sobre Rusia y Ucrania.