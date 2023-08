“Yo no hice nada malo”, primeras palabras de Trump tras el arresto en Georgia por interferencia electoral

Antes de abordar el avión para regresar a Nueva Jersey tras el arresto en Georgia, el expresidente de Estados Unidos ofreció un mensaje en el que aseguró que no hizo nada malo y se enfrentará a la justicia.

“Yo no hice nada malo, no hicimos nada malo, no tiene nada de malo desafiar resultados electorales. Tenemos todo el derecho a impugnar una elección que consideramos deshonesta”, indicó Donald Trump frente a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de Atlanta.

Añadió que “esto es un caso, pero hay otros tres casos. Esto es interferencia electoral”, al hablar sobre los procesos legales que enfrenta actualmente y por los que en al menos dos irá a juicio.

Este es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente se enfrenta a un proceso legal por el cual tiene que presentarse en prisión.

¿Cómo fue el arresto de Donald Trump?



El propio republicano se presentó antes las autoridades de Georgia, en la cárcel de Fulton, donde se le tomó la foto policial, sus huellas dactilares y datos como peso y estatura, al igual que ocurre con todos los detenidos.

Al concluir el proceso legal, Trump se pudo retirar y regresar a Nueva Jersey debido a que pagó una multa de 200 mil dólares, por un acuerdo al que llegaron las autoridades con el equipo legal del expresidente.

¿De qué se le acusa a Donald Trump en Georgia?

Fani Willis, fiscal de Fulton, acusó al republicano de 13 delitos de interferencia electoral por haber liderado un complot con 18 aliados para revertir los resultados electorales de 2020 en Georgia, donde Trump perdió con un margen considerable frente a Joe Biden.

Esta es la cuarta imputación penal contra el expresidente estadounidense, pero es la primera vez que se entregó en una cárcel y se le tomó una foto policial, ya que las veces anteriores solo se presentó en los juzgados para la lectura de cargos.