Citan a Donald Trump y dos de sus hijos a declarar por presunto fraude

La fiscal general del estado de Nueva York (NY), Estados Unidos (EU), Letitia James exigió que el expresidente republicano Donald Trump y dos de sus hijos mayores, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, testifiquen en la investigación por presunto fraude fiscal.

Las citaciones a los Trump se dieron a conocer en una presentación ante un tribunal del estado de NY en Manhattan, donde se detalla que Donald Trump fue citado el viernes 7 de enero para declarar bajo juramento.

Ante esta situación, los abogados de Donald Trump y sus dos hijos, están recabando documentos judiciales para anular la citación.

Sin embargo, la oficina de Letitia James quiere escuchar los testimonios de Ivanka Trump y Donald Trump Jr. “sobre la valoración de propiedades propias o controladas” por el magnate o su conglomerado.

New York's attorney general has subpoenaed two of Donald Trump's adult children, Donald Trump Jr. and Ivanka Trump, as part of her civil probe into the former U.S. president's business practices and namesake company https://t.co/Mjw5oOCKEW pic.twitter.com/EZUne3se5Y — Reuters (@Reuters) January 3, 2022

¿Por qué citan a Donald Trump y sus hijos a declarar?

La fiscal general de NY, Letitia James, citó a Donald Trump y sus dos hijos a declarar en relación con una investigación civil en curso sobre las prácticas empresariales de la familia.

Donald Trump Jr. e Ivanka han estado involucrados en la empresa de su padre, la Trump Organization, a la que cada uno de ellos se unió poco después de terminar sus estudios universitarios.

Por este motivo, Letitia James ha estado investigando los negocios de Donald Trump durante más de dos años para determinar si la Organización Trump infló fraudulentamente los valores de sus propiedades inmobiliarias para obtener préstamos bancarios.

La investigación de James abarca cuatro proyectos inmobiliarios de la Organización Trump y el intento de comprar el equipo de rugby ‘Buffalo Bills’.

Sin embargo, en caso de que se encuentren evidencias de irregularidades, Letitia no podrá acusar a Donald Trump de cargos penales, ya que la investigación es civil, es decir, solo podría presentar una demanda.

Por su parte, Alina Habba, abogada de Donald Trump, en un comunicado enviado por correo electrónico acusó a James de haber "armado su oficina" mediante una "caza de brujas política" que viola los derechos constitucionales del ex presidente republicano.

