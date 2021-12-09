Fiscal de NY quiere interrogar a Donald Trump por caso de fraude

La Fiscalía de Nueva York, Letitia James, pretende interrogar al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una investigación de fraude civil en la Organización Trump, informaron medios internacionales.

La Fiscalía solicitó que Donald Trump se presente a declarar antes del 7 de enero. En caso de que Letitia James encuentre indicios de irregularidades, el caso puede llevar a una denuncia contra Donald Trump.

Según medios internacionales, la fiscalía investiga si la Organización Trump manipuló el valor de sus propiedades, datos que fueron enviados a potenciales prestamistas para garantizar que tenía financiación.

Por su parte, un portavoz de la compañía de Donald Trump, aseguró que dicha investigación se trata de una persecución política ilegal y poco ética contra el ex presidente.

"Nueva York está siendo invadida por la violencia, los niños están siendo disparados en Times Square, los pirómanos están incendiando las decoraciones de Navidad y la falta de vivienda está por las nubes, sin embargo, el único enfoque de la Fiscalía General de Nueva York es investigar a Trump, todo por sus propias ambiciones políticas mientras intenta postularse para gobernadora. Esta persecución política es ilegal, poco ética y es una parodia para nuestro gran estado y sistema legal", aclaró el portavoz.

Ronald Fischetti, el abogado de Donald Trump que lleva investigaciones de Nueva York, dijo que el equipo legal del ex presidente presentará un amparo para anular la cita el próximo 7 de enero para dar su testimonio ante la Fiscalía.

Primera investigación contra Donald Trump

La pesquisa de Letitia es independiente a la que lleva el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr., pero algunos abogados de la Fiscalía trabajan en los dos casos.

En Manhattan comenzó la investigación contra la empresa de Donald Trump y su ex director, Allen Weisselberg, por cargos como hurto mayor, fraude, conspiración y falsificación de documentos por una supuesta trama de 15 años para evadir impuestos.