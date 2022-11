Donald Trump busca ser presidente de Estados Unidos nuevamente

Donald Trump anunció el martes en la noche que buscará convertirse nuevamente en presidente de Estados Unidos, tras su derrota en las elecciones del 2020 contra el demócrata Joe Biden.

“Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos”, dijo Trump a una multitud de donantes y simpatizantes de toda la vida que agitaban sus teléfonos.

El exmandatario hizo el anunció durante un mensaje transmitido en televisión acompañado de su esposa Melania Trump, en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

El anunció ocurrió una semana después de las elecciones intermedias de Estados Unidos en las que los republicanos no lograron ganar tantos escaños en el Congreso como esperaban.

Donald Trump, de 76 años de edad, busca convertirse en presidente de Estados Unidos por segunda ocasión, luego de que perdiera en las urnas cuando buscaba su segundo mandato consecutivo.

Reuters

Durante su mensaje, Donald Trump arremetió contra el proceso electoral estadounidense, no obstante no usó su discurso para revivir sus falsas afirmaciones de fraude electoral masivo en 2020 y no mencionó el intento violento de sus partidarios el 6 de enero de 2021 para evitar que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden.

Además, cuando el expresidente de los Estados Unidos hizo su anuncio, su hija Ivanka publicó un mensaje en Instagram diciendo que planeaba priorizar a su familia y que no se involucraría en política, cabe recordar que su hija fue una de sus aliadas más confiables durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Donald Trump podría enfrentarse de nuevo a Joe Biden

Si Donald Trump resulta ser el candidato de los republicanos para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, el exmandatario podría enfrentarse a Joe Biden por segunda ocasión.

Biden, de 79 años, dijo la semana pasada que tiene la intención de postularse para la reelección y probablemente tome una decisión final a principios del próximo año.