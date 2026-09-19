¡Sin Acceso! Trump niega la entrada a reporteros de CNN en La Casa Blanca por supuestas “Fake News”

Este sábado por la mañana, fueron retiradas las credenciales a periodistas de tres medios distintos. En respuesta, estos medios de comunicación levantaron inmediatamente su voz, argumentando que vulnera los derechos a la libertad de prensa y de expresión respaldados por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

En un comunicado que fue emitido por CNN calificó este ataque como una violación ilegal en contra de sus derechos constitucionales para ejercer el periodismo. Así mismo, en comunicados separados MS NOW y Politico, reafirmaron que defenderán sus derechos.

La libre expresión se detuvo por el mandatario estadounidense

En una publicación en redes sociales el viernes, Trump acusó a los medios de comunicación de "difundir fake news" y afirmó que "no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos".

Trump respondió a una pregunta sobre a qué se refería con "otros medios" describiendo al New York Times y al Washington Post como ejemplos de "noticias falsas", aunque no dijo específicamente que les prohibiría la entrada a la Casa Blanca.

“Los Otros medios” se sumaron ante la negativa de la presidencia

Sobre esa línea, El Washington Post declaró que su acceso a la Casa Blanca es un "derecho constitucional innegociable" y calificó las acciones del presidente como "una clara forma de intimidación así como silenciar la cobertura informativa”.

Sin embargo, Trump había intentado impedir que ciertos medios de comunicación o periodistas específicos asistieran a ruedas de prensa.

I am proud to announce that, effective immediately, I am banning Fake News CNN, MSNOW (who recently changed their name from MSNBC due to lack of viewership and credibility!), and Politico (The recipients of an illegal and ridiculous $8 Million Dollar subscription, an All Time… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2026

No es la primera vez que sucede este hecho en La Casa Blanca

El año pasado, habría prohibido que la Associated Press formara parte del grupo de reporteros autorizados, debido a que la agencia de noticias no adoptó el nombre que Trump impuso para el Golfo de México, después de que el presidente ordenara al poder ejecutivo que lo llamara Golfo de América.

Sumado a ello, La Casa Blanca de Trump también intentó suspender las credenciales del corresponsal de Playboy Brian Karem y de Jim Acosta de CNN, pero los jueces federales ordenaron que se les devolvieran sus pases de prensa de la Casa Blanca.

