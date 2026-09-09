¿México recupera su territorio? Irán responde a Trump y cambia el mapa de EU

México está en medio de todas las indirectas que se han mandado Estados Unidos e Irán en los últimos días.

Donald Trump compartió una imagen en redes sociales de un mapa modificado, insinuando que nuestro país es parte de Estados Unidos.

Sin embargo, el gobierno de Irán no se quedó atrás y también difundió un nuevo mapa donde se elimina gran parte del territorio del país de las barras y las estrellas.

Trump modifica el mapa de México y Canadá

Donald Trump inició con la polémica al publicar una imagen con un mapa modificado, agregando a Canadá y México como parte de Estados Unidos.

El mandatario de la unión americana no incluyó ningún texto en su publicación, por lo que el mensaje queda a la imaginación de los usuarios.

🔥 LMFAO! Donald Trump just posted a map that claims essentially the ENTIRE CONTINENT of North America as the USA



That includes Mexico, Canada, Greenland, Cuba and more 😂



47 is going full North American empire mode!



Democrats will be filing Articles of Impeachment over this,… pic.twitter.com/znBqLdh02A — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 7, 2026

Irán le 'quita' territorio a Estados Unidos

Horas después de la publicación de Donald Trump, el gobierno de Irán, a través de su embajada en Sierra Leona, respondió con un mapa que también está modificado.

Pero a comparación de la imagen del presidente de Estados Unidos, acá si agregaron un polémico mensaje: “Finalmente, Canadá y México resolvieron el mayor problema del mundo”.

Finally, Canada and Mexico solved the world's biggest problem. pic.twitter.com/DCZ1xJ6BQW — Iran Embassy in Sierra Leone (@IRANinSalone) September 6, 2026

Irán dividió el territorio de Estados Unidos en dos, denominando al norte como Canadá del Sur, y la parte restante para México del Norte.

Las modificaciones geográficas de Donald Trump

No es la primera vez que Donald Trump plantea la posibilidad de cambiar el nombre a ciertos espacios geográficos, pues en el pasado ya lo hizo con el lago de Ontario y el Golfo de México.

El mandatario agregó “América” a ambas áreas e impuso los nuevos nombres en los documentos oficiales de su gobierno.

Pero eso no es todo, pues también declaró que quiere renombrar a un océano: “Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Quizás cambiemos. Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago”.

