¿EU se apodera de Groenlandia? Esto implica el nuevo acuerdo entre Trump y Dinamarca

Donald Trump vuelve a estar en el centro de la conversación internacional con un nuevo acuerdo firmado con Dinamarca que involucra a Groenlandia.

Fue a través de Truth Social donde el mandatario de la unión americana anunció un convenio que le otorga el control permanente de la seguridad de la isla.

Trump asegura el control permanente de la seguridad de Groenlandia

Donald Trump lanzó el siguiente comunicado: "Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras preocupaciones. ¡No tendrá ningún costo para Estados Unidos!".

Agregó que la próxima semana se firmará una orden para reforzar la seguridad en el Atlántico Norte y en el Ártico.

“Además, de ahora en adelante, ningún adversario de Estados Unidos podrá tener una base en Groenlandia, presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”, dijo.

¿Qué significa el acuerdo de Donald Trump con Groenlandia?

Estados Unidos tendrá un papel permanente en la seguridad de Groenlandia, lo que significa que podrá tomar las medidas que considere necesarias para proteger la isla y sus propios intereses de seguridad.

Sin embargo, esto no significa que Estados Unidos vaya a tener el control total de Groenlandia ni que se convierta en territorio estadounidense.

El acuerdo contempla que Donald Trump podrá mantener y establecer una importante presencia militar en la isla, además de colaborar con los groenlandeses en proyectos de desarrollo y construcción.

BREAKING NEWS: I am pleased to announce that the United States of America has entered into an Agreement with The Kingdom of Denmark, and Greenland, that gives the United States permanent control over security, and all other needs, in Greenland, completely addressing ALL of our… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2026

Además, otros países considerados adversarios de la unión americana no podrán establecer bases o mantener presencia militar en Groenlandia, ni realizar determinadas inversiones sensibles, sin la aprobación expresa de Washington.

Respuesta de Groenlandia a la publicación de Donald Trump

El gobierno de Groenlandia lanzó un comunicación donde establecen que esperan firmar la próxima semana un acuerdo con Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

El convenio todavía no entra en vigor, ya que primero deberá ser firmado por los tres gobiernos y posteriormente pasar por los procedimientos parlamentarios correspondientes.

Estados Unidos no tendrá el control sobre Groenlandia, ya que el gobierno danés señala expresamente que se respetarán la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación.

