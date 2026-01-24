“Abraza al pingüino”: Donald Trump no desiste en su plan de adquirir Groenlandia

La polémica en torno a Groenlandia volvió a encenderse luego de que la Casa Blanca difundiera una imagen de Donald Trump caminando junto a un pingüino sobre el territorio helado, acompañada del lema "Embrace the penguin" (Abraza al pingüino).

La publicación, de tono simbólico y provocador, reavivó el debate sobre el interés de Estados Unidos en la isla y puso nuevamente el tema en el centro de la conversación internacional.

¿Por qué Donald Trump tiene tanto interés en adquirir Groenlandia?

De acuerdo con Reuters, el interés estadounidense se remonta a la Segunda Guerra Mundial, debido a la ubicación de Groenlandia entre América del Norte y Europa, su cercanía con Rusia y la relevancia creciente de las rutas del Ártico.

Trump afirmó que, si Washington no actúa, Rusia o China podrían ocupar la isla, lo que consideró una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense y a la estabilidad de la región.

A ello se suma el impacto del cambio climático : el deshielo ha facilitado nuevas rutas marítimas y el acceso a minerales críticos, elevando su valor geopolítico.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Estados Unidos mantiene presencia militar en la isla, lo que refuerza su interés en que el territorio permanezca dentro del bloque occidental y fuera de la influencia de potencias rivales.

Sin embargo, las autoridades groenlandesas han sido claras: Groenlandia no está en venta y su futuro debe decidirlo su propia población.

Desde la Casa Blanca , el mandatario aseguró que preferiría una salida diplomática, aunque advirtió que su gobierno está dispuesto a avanzar “por las buenas” o “por las malas”, una declaración que volvió a tensar la relación con aliados europeos y puso de nuevo a Groenlandia en el tablero internacional.

