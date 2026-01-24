“Abraza al pingüino”: Donald Trump no desiste en su plan de adquirir Groenlandia
“Abraza al pingüino” la foto de Donald Trump que muestra interés en su controvertido plan de adquirir Groenlandia, pese al rechazo y la polémica internacional.
La polémica en torno a Groenlandia volvió a encenderse luego de que la Casa Blanca difundiera una imagen de Donald Trump caminando junto a un pingüino sobre el territorio helado, acompañada del lema "Embrace the penguin" (Abraza al pingüino).
La publicación, de tono simbólico y provocador, reavivó el debate sobre el interés de Estados Unidos en la isla y puso nuevamente el tema en el centro de la conversación internacional.
¿Por qué Donald Trump tiene tanto interés en adquirir Groenlandia?
De acuerdo con Reuters, el interés estadounidense se remonta a la Segunda Guerra Mundial, debido a la ubicación de Groenlandia entre América del Norte y Europa, su cercanía con Rusia y la relevancia creciente de las rutas del Ártico.
Trump afirmó que, si Washington no actúa, Rusia o China podrían ocupar la isla, lo que consideró una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense y a la estabilidad de la región.
A ello se suma el impacto del cambio climático : el deshielo ha facilitado nuevas rutas marítimas y el acceso a minerales críticos, elevando su valor geopolítico.
Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026
Estados Unidos mantiene presencia militar en la isla, lo que refuerza su interés en que el territorio permanezca dentro del bloque occidental y fuera de la influencia de potencias rivales.
Sin embargo, las autoridades groenlandesas han sido claras: Groenlandia no está en venta y su futuro debe decidirlo su propia población.
Desde la Casa Blanca , el mandatario aseguró que preferiría una salida diplomática, aunque advirtió que su gobierno está dispuesto a avanzar “por las buenas” o “por las malas”, una declaración que volvió a tensar la relación con aliados europeos y puso de nuevo a Groenlandia en el tablero internacional.
8 curiosidades sobre Groenlandia
- Se cree que Erik el Rojo llamó “Greenland” (Tierra Verde) a la isla para hacerla más atractiva a posibles colonos. Esto a pesar de ser un bloque de hielo.
- Groenlandia destaca a nivel mundial por su vasta extensión de hielo, solo superada por la Antártida.
- La mayoría de las conexiones entre comunidades en Groenlandia no se hacen por carretera, sino por otros medios como barco, avión o helicóptero.
- La capital de Groenlandia, Nuuk, es el mayor asentamiento de la isla y cuenta con apenas unos 16 000 habitantes, lo que la convierte en una de las capitales menos pobladas del mundo.
- El tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo, con algunos ejemplares nacidos antes de la independencia de Estados Unidos .
- Durante el verano, la isla experimenta aproximadamente dos meses de sol de medianoche.
- En Groenlandia, tras semanas de oscuridad invernal, varias comunidades celebran la primera salida del sol del año, reuniéndose para recibir la luz como símbolo de renovación y esperanza.
- Varios presidentes de Estados Unidos han mostrado interés en comprar Groenlandia por su ubicación estratégica y sus recursos naturales.