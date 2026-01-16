Groenlandia y el interés de EU, ¿por qué sigue siendo territorio danés?

Groenlandia , el territorio insular más grande del planeta, volvió a colocarse en el centro del debate internacional por el interés estratégico de Estados Unidos en la región ártica, una zona clave para la seguridad global, las rutas marítimas y los recursos naturales.

Aunque en distintas ocasiones Washington ha mostrado interés en ampliar su influencia, e incluso adquirir el territorio, Groenlandia sigue siendo parte del Reino de Dinamarca , con un estatus jurídico y político que no puede modificarse de forma unilateral.

La isla cuenta con un alto grado de autonomía, pero Dinamarca mantiene competencias clave como la defensa y la política exterior, lo que explica por qué cualquier cambio en su estatus depende tanto de Copenhague como de la voluntad de la propia población groenlandesa.

¿Por qué Estados Unidos tiene interés en Groenlandia?

El interés de Estados Unidos en Groenlandia no es nuevo. Según Reuters, desde la Segunda Guerra Mundial, Washington ha considerado a la isla como un punto estratégico por su ubicación entre América del Norte y Europa, así como por su cercanía con Rusia y las nuevas rutas del Ártico.

Además, se ha documentado que el deshielo provocado por el cambio climático ha incrementado el valor geopolítico de Groenlandia , al facilitar rutas marítimas y el acceso a minerales críticos.

Estados Unidos mantiene además presencia militar en la isla, lo que refuerza su interés en que el territorio permanezca dentro del bloque occidental y fuera de la influencia de potencias rivales.

¿Por qué Groenlandia sigue siendo territorio de Dinamarca?

Reportes de Associated Press señalan que Groenlandia forma parte de Dinamarca desde hace siglos y fue integrada formalmente al reino en 1953. Desde entonces, su relación ha evolucionado hacia un modelo de autonomía amplia, sin romper el vínculo estatal.

En 1979 y 2009, Dinamarca transfirió a Groenlandia competencias clave, incluido el control de recursos naturales y asuntos internos. Sin embargo, la defensa, la política exterior y la seguridad siguen bajo responsabilidad danesa.

De acuerdo con el marco legal vigente, Groenlandia no puede ser vendida ni transferida. Cualquier cambio de estatus requeriría un proceso de autodeterminación aprobado por la población local y negociado con Dinamarca .

La postura de Groenlandia

Las autoridades groenlandesas han sido claras: el territorio no está en venta. Líderes locales han reiterado que el futuro de la isla debe decidirlo su propia población, no potencias extranjeras.

Greenland Prime Minister Jens-Frederik Nielsen rejected US President Donald Trump's push to take control of the island, declaring Greenland would rather remain part of Denmark amid rising geopolitical tensions https://t.co/NmZAdSgSHW pic.twitter.com/wXbgWdqiP9 — Reuters (@Reuters) January 13, 2026

Aunque existe un debate interno sobre una eventual independencia, este proceso es distinto a cualquier intento de anexión y enfrenta retos económicos, dada la dependencia de subsidios daneses.

El Ártico, una región cada vez más disputada

CNN informó que el caso de Groenlandia refleja cómo el Ártico se ha convertido en un nuevo foco de competencia global, con Estados Unidos, Rusia y China atentos a su evolución.

Por ahora, la combinación de autonomía local, soberanía danesa y normas internacionales mantiene a Groenlandia dentro del Reino de Dinamarca , pese al creciente interés de Washington.