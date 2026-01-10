¿Más hielo que ciudad? 8 curiosidades sobre Groenlandia

Groenlandia es un territorio único por su tamaño, clima extremo y baja densidad poblacional. Conocer sus datos curiosos permite comprender por qué es clave en temas como el cambio climático, la geografía mundial y los fenómenos naturales del Ártico.

Ocho curiosidades de Groenlandia

Se cree que Erik el Rojo llamó “Greenland” (Tierra Verde) a la isla para hacerla más atractiva a posibles colonos. Esto a pesar de ser un bloque de hielo.

Groenlandia destaca a nivel mundial por su vasta extensión de hielo, solo superada por la Antártida. De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, la principal característica física del territorio es su enorme capa de hielo, que cubre más de cuatro quintas partes de su superficie y alcanza un espesor máximo de aproximadamente 3 000 metros.

La mayoría de las conexiones entre comunidades en Groenlandia no se hacen por carretera, sino por otros medios como barco, avión o helicóptero.

La capital de Groenlandia, Nuuk, es el mayor asentamiento de la isla y cuenta con apenas unos 16 000 habitantes, lo que la convierte en una de las capitales menos pobladas del mundo.

El tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo, con algunos ejemplares nacidos antes de la independencia de Estados Unidos. Su carne es tóxica si se consume fresca, pero se vuelve comestible tras fermentar, como en el tradicional Hákarl islandés.

Durante el verano, la isla experimenta aproximadamente dos meses de sol de medianoche, cuando el sol brilla las 24 horas del día, incluso a medianoche, según Britannica.

En Groenlandia, tras semanas de oscuridad invernal, varias comunidades celebran la primera salida del sol del año, reuniéndose para recibir la luz como símbolo de renovación y esperanza.

Varios presidentes de Estados Unidos han mostrado interés en comprar Groenlandia por su ubicación estratégica y sus recursos naturales. Desde Harry Truman en 1946 hasta Donald Trump en 2019, estas propuestas fueron rechazadas por Dinamarca.

Groenlandia no solo sorprende por su hielo y su clima extremo, sino también por su historia, su cultura y su valor estratégico.