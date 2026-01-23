¿Qué tiene Donald Trump en la mano? La Casa Blanca habla sobre la salud del mandatario

Fotografías recientes del presidente de Estados Unidos , Donald Trump con un moretón visible en la mano volvieron a generar preguntas sobre su estado de salud, luego de que las imágenes circularan ampliamente en redes sociales y medios internacionales.

La Casa Blanca descartó cualquier problema médico grave y explicó que el mandatario se golpeó la mano contra una mesa, además de recordar que Donald Trump toma aspirina de manera regular como parte de su cuidado cardiovascular, lo que puede provocar una mayor facilidad para presentar hematomas.

President Trump today at Davos with large, discoloured bruising on his left hand. pic.twitter.com/cC0K64lNiJ — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 22, 2026

El moretón del mandatario fue observado durante un evento oficial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde encabezó la presentación de su iniciativa global denominada “Junta de Paz”.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el moretón?

Al ser cuestionado por periodistas a bordo del avión presidencial, Donald Trump aseguró que el moretón apareció tras golpearse accidentalmente con una mesa.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump takes questions from reporters on Air Force One pic.twitter.com/9vzIp3ON6i — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 23, 2026

“Me golpeé con la mesa”, dijo el mandatario, quien añadió que el consumo de aspirina (medicamento que toma para su salud cardiovascular) puede hacer que los moretones aparezcan con mayor facilidad.

La Casa Blanca reiteró esta versión y minimizó cualquier preocupación sobre la condición física del presidente.

Además, desde su regreso a la presidencia el año pasado, Donald Trump ha sido fotografiado en varias ocasiones con moretones, principalmente en la mano derecha, algunos de ellos cubiertos con vendajes o maquillaje.

El nuevo episodio llamó la atención porque el moretón apareció en la mano izquierda, cuando en imágenes previas tomadas al inicio del evento en Davos no se observaban marcas visibles, lo que sugiere que ocurrió posteriormente.

Lo que se sabe públicamente sobre la salud de Trump

La salud de Donald Trump ha sido objeto de escrutinio debido a su edad. Con 79 años, es el presidente de mayor edad en ocupar el cargo en Estados Unidos .

El año pasado, su equipo médico informó que el mandatario padece insuficiencia venosa crónica, una condición común que puede causar hinchazón en las piernas y cambios en la piel, pero que es manejable con tratamiento médico.

Además, tras una visita hospitalaria no anunciada, médicos de la Casa Blanca informaron posteriormente que estudios de resonancia magnética mostraron que Donald Trump se encontraba en excelente estado cardiovascular.

President Trump was spotted with a bruise on the back of his left hand during a signing at the World Economic Forum in Davos Thursday. White House says he hit the hand on the table. https://t.co/lC3X1NJVBh



Photo: AP pic.twitter.com/c68xRVNJNj — FoxNashville (@FOXNashville) January 23, 2026

¿Por qué el uso de aspirina puede causar moretones?

Especialistas han explicado que la aspirina actúa como un anticoagulante leve, lo que reduce la capacidad de coagulación de la sangre y puede provocar que pequeños golpes deriven en moretones visibles.

Reuters señaló que la administración estadounidense ha atribuido en otras ocasiones marcas similares en las manos de Donald Trump tanto al uso de aspirina como al contacto frecuente con personas durante eventos públicos, como los saludos de mano.