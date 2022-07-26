Donald Trump buscará la presidencia de Estados Unidos en 2024

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, anunció este martes sus intenciones de postularse como candidato para la presidencia de 2024. El mensaje lo hizo este martes frente a un grupo de simpatizantes en su regreso a Washington tras el asalto al Capitolio en 2021.

El ex mandatario estadounidense aseguró que en caso de ganar la presidencia 2024 de Estados Unidos “haría un mejor gobierno”; además, aseveró que se está preparando para un regreso increíble con el objetivo de “salvar a nuestro país”.

“Nos estamos preparando para un regreso increíble. Tengo que salvar a nuestro país. Si no lo hago, nuestro país está condenado”, afirmó Donald Trump.

Former President Trump: "I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes...We may just have to do it again." pic.twitter.com/tusyvIu3nQ — CSPAN (@cspan) July 26, 2022

Donald Trump añadió que “tenemos que hacer un gran trabajo en la presidencia 2024. Un repúblicano recuperará la Casa Blanca en 2024, lo que creo firmemente que sucederá”.

El ex presidente de Estados Unidos describió que el país se convirtió en un “pozo negro de la delincuencia” y en una zona de guerra debido a la cantidad de sanre y sufrimiento que se vive debido al actual gobierno.

“Tenemos sangre, muerte y sufrimiento en una escala que alguna vez fue impensable debido al esfuerzo del Partido Demócrata por destruir y desmantelar las fuerzas del orden”.

Donald Trump acusado de disturbios en el Capitolio

Donald Trump sigue siendo la figura principal del Partido Republicano. Pero mientras coquetea con una candidatura para la presidencia 2024, su posición se ha debilitado ligeramente, ya que alrededor del 40 por ciento de los republicanos dice que tiene al menos parte de la culpa de los disturbios del 6 de enero.

El comité del 6 de enero está tratando de construir un caso de que los esfuerzos de Donald Trump para anular su derrota ante el demócrata Joe Biden en noviembre de 2020 constituyen negligencia en el cumplimiento del deber y conducta ilegal, lo que lo hace incapaz de regresar a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos.

La disminución de la popularidad podría alentar a los posibles rivales a postularse, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se encuentra entre los que maniobran para posibles desafíos primarios republicanos en 2024.