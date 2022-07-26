Biden dice que a Trump le faltó coraje para responder al ataque al Capitolio

Este lunes se difundió un mensaje en el que el presidente de Estados Unidos Joe Biden,señala la falta de coraje de expresidente Donald Trump, para actuar y detener el asalto al Capitolio protagonizado por sus seguidores el 6 de enero de 2021.

Desde su oficina en la Casa Blanca, Biden dijo “Donald Trump no tuvo el coraje de actuar” en una critica abierta a su predecesor. Biden destacó el heroísmo de la policía del Capitolio, la Policía Metropolitana de DC y las otras agencias que intervinieron mientras fueron agredidas por la turba.

Horas más tarde, la Casa Blanca compartió parte de la intervención en redes sociales, acompañado del siguiente mensaje: "Los valientes hombres y mujeres de uniforme de todo Estados Unidos nunca deben olvidar que el ya derrotado expresidente de EEUU vio cómo se desarrollaba el 6 de enero y no tuvo las agallas para actuar".

Brave women and men in uniform across America should never forget that the defeated former president of the United States watched January 6th happen and didn’t have the spine to act.



In my remarks today to @noblenatl, I made that clear: https://t.co/pQ8E4IcZR1 pic.twitter.com/uO60QO0Wrz — President Biden (@POTUS) July 25, 2022

En su intervención, Biden recuerda como durante el asalto -al que se refirió como un "infierno medieval"- las fuerzas del orden, principalmente la Policía del Capitolio, fueron "asaltadas ante nuestro propios ojos". "Fueron lanceadas, rociadas con spray, pisoteadas".

“Durante tres horas el ya derrotado presidente de Estados Unidos vio cómo se desarrollaban los acontecimientos, sentado cómodamente en un comedor junto a la Sala Oval", señaló Biden, haciéndose eco de lainvestigación de la comisión del Congreso sobre el asalto al Capitolio, que esta pasada semana dejó en evidencia la inacción del entonces jefe de Estado durante los 187 minutos que duró el ataque.

El presidente hizo estas declaraciones el mismo día en que la comisión ha divulgado un borrador del discurso que Trump dio el día después del asalto, es decir, el 7 de enero de 2021, en el que, aparentemente, el mandatario habría tachado una línea en la que se instruía al Departamento de Justicia a actuar contra los insurrectos.

