Migración, Maduro y México: ¿Cómo ha sido el primer año de Donald Trump en su segundo mandato?

Este 20 de enero de 2026 se cumple el primer año del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El magnate volvió al Despacho Oval en la Casa Blanca con intenciones claras de su campaña Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande otra vez).

Algunas de sus políticas, como el combate a la migración ilegal, ya eran conocidas por su primer periodo, pero otras acciones, como la detención de Nicolás Maduro en Venezuela eran impredecibles para muchos.

Balance del primer año: las políticas clave de Donald Trump en 2026

Endurecimiento migratorio: del Servicio de Control de Inmigración al 'Alligator Alcatraz'

El gobierno de Trump ha endurecido las políticas migratorias. En diversos estados ha enviado agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE , por sus siglas en inglés), quienes se encargan de detener a las personas migrantes en situación irregular. Además, inauguró el Alligator Alcatraz, un sector de detención de migrantes rodeado de caimanes.

La histórica captura de Nicolás Maduro y el operativo en Venezuela

El 3 de enero de 2026, en un operativo quirúrgico y tras varios meses de tensiones diplomáticas y hasta llamados a la negociación, un equipo especial del Delta Force capturó y extrajo de Caracas, Venezuela, a Nicolás Maduro , hasta entonces dictador del país sudamericano. Ese mismo día fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos como narcoterrorismo.

Guerra comercial

Con el fin de equilibrar la balanza comercial y poner a Estados Unidos primero, Donald Trump anunció la designación de impuestos a diversos productos extranjeros.

Ucrania y Rusia: ¿Alcanzará acuerdo de paz?

A pesar de que en un inicio la relación con Volodymir Zelensky no fue la más tersa, debido a una discusión que ambos tuvieron en plena recepción en la Casa Blanca , Trump ha tratado de mediar en la guerra entre Ucrania y Rusia. Aunque no ha llegado a la paz aún, las negociaciones continúan.

Acuerdo de paz en la Franja de Gaza y el desarme de Hamás

A través de un plan que presentó su gobierno, tanto Israel como el grupo armado Hamás llegaron a un acuerdo de paz para la Franja de Gaza . El plan comprende varios puntos, de los cuales contemplan el desarme de Hamás. Esto después del inicio de hostilidades tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Así es la relación que tiene Donald Trump con México

Donald Trump en diversas ocasiones ha amenazado con gravar con impuestos a los productos mexicanos, y en algunos casos lo ha implementado, como en el aluminio. Este 2026 viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En materia de seguridad, Trump ha insistido en que fuerzas armadas estadounidenses entren a combatir al narcotráfico en suelo mexicano, idea que ha sido rechazada por Palacio Nacional.

Guerra contra el narcotráfico: cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

Donald Trump declaró a diversos cárteles del narcotráfico, como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana, como organizaciones terroristas internacionales, con la intención de tener más herramientas para combatir el tráfico de sustancias ilegales, como el fentanilo.