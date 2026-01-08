¡Alzan las voz! Protestas en Nueva York tras la muerte de una mujer a manos del ICE; los quieren fuera de la ciudad

¡Piden un alto alto! Miles de ciudadanos salieron a las calles de el Bajo Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); afirman que los quieren fuera de la ciudad.

Manifestantes se open al aumento de la aplicación de leyes migratorias en Nueva York, además de condenar la muerte de una mujer a manos del ICE en Minnesota el pasado 7 de enero 2026.

Las protestas que comenzaron en Foley Square, se dirigieron para confrontar la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, quien supuestamente hablaría en el World Trade Center este jueves por la mañana.

-24 horas después del asesinato d Renee Nicole Good por parte del ICE, multitudes se han congregado en Foley Square en Nueva York anticipando la visita d la líder del ICE Kristi Noem a la ciudad LOS NEOYORQUINOS DICEN ¡KRISTI NOEM NO ES BIENVENIDA! ¡ICE FUERA DE NUESTRAS CALLES! pic.twitter.com/IvxIXBOPHW — aapayés (@aapayes) January 8, 2026

"Fuera ICE de Nueva York": Manifestantes piden un alto a las deprotaciones

Con pancartas y gritos, los manifestantes caminan por las calles de Manhattan, pidiendo que los agentes del ICE salgan de Nueva York, además del alto a las deportaciones.

"Fuer ICE de Nueva York. Alto a las deportaciones", dicen algunos carteles durante las protestas de Manhattan.

Manifestantes piden un alto a las deportaciones |REUTERS

¿Qué pasó en el tiroteo de Minneapolis, Minnesota?

El pasado 7 de enero 2026, se registró un tiroteo en Minneapolis, Minnesota , en las manifestaciones contra los operativos migratorios y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un ataque que provocó la muerte de una mujer de 37 años de edad.

Tras el tiroteo, funcionarios estatales y federales ofrecieron versiones diferentes de los hechos. Al parecer, un oficial no identificado mató a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, que viajaba en su automóvil.

El tiroteo ocurrió cerca de la Calle East 34th y Avenida Portland, al sur de Minneapolis. Tim Walz , gobernador de Minnesota, confirmó que agentes del ICE están involucrados en este suceso.