Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¡Alzan las voz! Protestas en Nueva York tras la muerte de una mujer a manos del ICE; los quieren fuera de la ciudad

Cientos de manifestantes se concentraron en las calles de Nueva York para exigir justicia por la muerte de Renee Nicole Good, víctima de agentes ICE.

Protestas en Nueva York contra agentes del ICE tras muerte de mujer en Minnesota
Protestas en Nueva York contra agentes del ICE|REUTERS
Notas,
Mundo

Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Piden un alto alto! Miles de ciudadanos salieron a las calles de el Bajo Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); afirman que los quieren fuera de la ciudad.

Manifestantes se open al aumento de la aplicación de leyes migratorias en Nueva York, además de condenar la muerte de una mujer a manos del ICE en Minnesota el pasado 7 de enero 2026.

Las protestas que comenzaron en Foley Square, se dirigieron para confrontar la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, quien supuestamente hablaría en el World Trade Center este jueves por la mañana.

"Fuera ICE de Nueva York": Manifestantes piden un alto a las deprotaciones

Con pancartas y gritos, los manifestantes caminan por las calles de Manhattan, pidiendo que los agentes del ICE salgan de Nueva York, además del alto a las deportaciones.

"Fuer ICE de Nueva York. Alto a las deportaciones", dicen algunos carteles durante las protestas de Manhattan.

Protestas en Nueva York contra agentes del ICE tras muerte de mujer en Minnesota
Manifestantes piden un alto a las deportaciones |REUTERS

¿Qué pasó en el tiroteo de Minneapolis, Minnesota?

El pasado 7 de enero 2026, se registró un  tiroteo en Minneapolis, Minnesota , en las manifestaciones contra los operativos migratorios y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un ataque que provocó la muerte de una mujer de 37 años de edad.

Tras el tiroteo, funcionarios estatales y federales ofrecieron versiones diferentes de los hechos. Al parecer, un oficial no identificado mató a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, que viajaba en su automóvil.

El tiroteo ocurrió cerca de la Calle East 34th y Avenida Portland, al sur de Minneapolis. Tim Walz , gobernador de Minnesota, confirmó que agentes del ICE están involucrados en este suceso.

Tags relacionados
Migrantes Estados Unidos

Notas