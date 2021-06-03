Trump cierra su red social después de un mes de haberla lanzado

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró su red social un mes después de que la lanzó, luego de que fue expulsado de Facebook y Twitter.

Medios de comunicación locales reportaron que este miércoles, la red social de Donald Trump, un blog llamado “Desde el escritorio de Donald J. Trump" fue eliminado por completo.

La red social fue lanzada el pasado 4 de mayo de 2021 con la intención de que Donald Trump mantuviera al tanto a sus seguidores sobre las actividades que realizaría tras su paso por la presidencia de Estados Unidos.

¿Qué contenía la red social de Donald Trump?

La plataforma contenía videos del expresidente y algunas de las declaraciones de su comité de acción política, llamado ‘Salvar Estados Unidos’. El sitio web estaba a cargo de la empresa Campaign Nucleus, una firma digital fundada por Brad Parscale, exdirector de campaña de Donald Trump.

Los seguidores podían registrarse para recibir notificaciones cuando Donald Trump lanzara un mensaje desde la red social, situación similar al funcionamiento del resto de las redes.

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Sin embargo, en la plataforma no se podía responder a las actualizaciones que Donald Trump compartía, solo se podía dar un ‘me gusta’ y compartirlas a través de las cuentas de Facebook y Twitter personales de los seguidores.

Asimismo, la red social contenía el apartado “Acerca de”, el cual incluía una alabanza a la administración Trump, así como declaraciones de los propósitos de su comité de acción.

“Estamos comprometidos a defender la vida inocente y a defender los valores judeocristianos de nuestra fundación” y “creemos en la libertad de expresión y en las elecciones justas. Debemos asegurar que se celebran elecciones justas, honestas, transparentes y seguras, donde cada voto legal se cuente”, son algunos de los mensajes que contenía la red social de Donald Trump.

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