EEUU pone fin formalmente a política migrante de Trump

Conforme a un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviado este martes, Estados Unidos puso formalmente fin a la política de "permanencia en México" del mandato de Donald Trump, misma que obligaba a decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos a esperar sus casos judiciales en México.

El gobierno del presidente Joe Biden puso en pausa el programa, conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), poco después de asumir el cargo el 20 de enero. Desde entonces, a más de 11.000 migrantes inscritos en él se les ha permitido entrar en Estados Unidos para solicitar asilo, dijo el martes un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional DHS.

June is #ImmigrantHeritageMonth. This is a time to reflect and honor the contributions that immigrants have made to our communities across the country.



We #CelebrateImmigrants and their integral role in the American story. pic.twitter.com/OGQ7O12p5O — Homeland Security (@DHSgov) June 1, 2021

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Joe Biden, demócrata, ha revertido muchas de las políticas restrictivas de inmigración del expresidente Donald Trump, republicano. Biden ha argumentado que dichas medidas no cumplían con las leyes de asilo de Estados Unidos.

Los republicanos han criticado las medidas de Biden, incluyendo el fin del programa MPP, diciendo que alentó la llegada de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos meses.

En un decreto del 2 de febrero, el presidente Joe Biden pidió a las agencias estadounidenses que revisaran el programa MPP y consideraran la posibilidad de ponerle fin.

Política "Quédate en México" no mejoró situación en frontera

El memorando de este martes, que pone fin formalmente al programa MPP, firmado por el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, detalla que el programa no "mejoró de manera adecuada o sostenible la gestión de la frontera", señalando que las detenciones en la frontera aumentaron en ocasiones mientras el programa se mantuvo en vigor.

"Además, al hacer mi evaluación, comparto la creencia de que sólo podemos gestionar la migración de una manera eficaz, responsable y duradera si abordamos la cuestión de manera integral, mirando mucho más allá de nuestras propias fronteras", agregó Mayorkas.

Pido que no me regresen, por favor. Yo soy guatemalteco. Allá no hay trabajo, pero sí delincuencia. Ya no aguanto, por eso yo vengo para acá. - Demetrio Martínez, migrante guatemalteco.

Procedimiento de frontera justo, ordenado y humano

Entre los objetivos del presidente Joe Biden están atacar las causas que hacen que las personas abandonen sus países de origen. Biden expandiría el acceso a la protección internacional, aumentaría el número de refugiados que el país acepta cada año y repensaría el sistema de asilo para asegurar que sea más rápido y justo.

Quiero que cumpla, que no haya deportación. Yo no quiero discutir mi caso de asilo en México, yo quiero discutirlo en Estados Unidos y ganarlo. Quiero hacer las cosas por lo legal, no quiero hacer las cosas por lo ilegal. - Ángel Segreo, migrante cubano.

Joe Biden también se comprometió a impulsar la reunificación de cientos de niños con sus padres, aquellas familias que Donald Trump separó; un desafío monumental, en especial, por la impugnación de republicanos.

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