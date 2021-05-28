VIDEO: Rescatan a una migrante embarazada en el muro fronterizo

Una migrante embarazada que trataba de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, escaló el muro fronterizo que divide a México y el país norteamericano pero no pudo bajar de la estructura y el momento de su rescate se compartió en redes sociales.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realizó el rescate de la joven hondureña, que subió al muro de caso cinco metros de altura desde el lado mexicano, pero ya no pudo descender en suelo norteamericano.

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De acuerdo con medios locales, las autoridades utilizaron una escalera de incendios para ayudar a la migrante embarazada, que intentó cruzar desde Ciudad Juárez, cuando ocurrió el incidente y tuvo que ser auxiliada por el Departamento de Bomberos de El Paso, Texas.

En un video que circula en redes sociales se observa a la joven, de 23 años, colocada en la parte superior del muro fronterizo, mientras los bomberos acercan la escalera de incendios para realizar el rescate.

Después de unos segundos, la mujer logra subir a la escalera para ponerse a salvo. De inmediato los elementos de la patrulla fronteriza la llevaron a un centro médico, donde se comprobó que el bebé y la joven se encontraban fuera de peligro.

A pregnant woman got stuck while trying to jump the border fence between El Paso and Ciudad Juarez. CBP helped her down and was immediately expelled to Mexico under Title 42. pic.twitter.com/HWGlaZ4jO9 — Luis Chaparro (@LuisKuryaki) May 26, 2021

Autoridades de Estados Unidos deportaron a migrante embarazada bajo el Título 42

Debido a que se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, la migrante embarazada fue procesada y deportada a México, bajo el Título 42 del reglamento migratorio.

El Título 42 fue emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) durante la presidencia de Donald Trump, como una medida del gobierno para hacerle frente a la pandemia de Covid-19.

La disposición establece que el CBP puede devolver por la fuerza a los migrantes que hayan ingresado de forma ilegal a Estados Unidos, sin darles oportunidad de que soliciten asilo, como le ocurrió a la mujer que escaló el muro fronterizo.

Según agencias internacionales, debido al Título 42 cientos de personas deportadas por Estados Unidos hacia México permanecen varadas en Tamaulipas, la mayoría son familias, además de mujeres que viajan solas con sus hijos.

Desde marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos ha deportado a más de 618 mil migrantes bajo el Título 42, solo en marzo de 2021 más de 100 mil personas regresaron a suelo mexicano por esta disposición de la era Trump.

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