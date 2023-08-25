¡Lleve su playera, taza o gorra! Trump vende souvenirs con la foto de su arresto

Desde playeras, hasta gorras, tazas y termos, se venden en Estados Unidos como souvenirs con la foto del expresidente Donald Trump fichado en la cárcel de Fulton, Georgia.

A través de la página oficial de Trump, se venden todo tipo de recuerdos con el rostro del republicano y la frase “Never Surrender” (Nunca rendirse), los costos van desde los 12 dólares, equivalentes a 200 pesos mexicanos, hasta los 34 dólares, algo así como 569 pesos mexicanos.

El expresidente estadounidense encontró la manera de seguir haciendo campaña rumbo a las elecciones 2024 utilizando los problemas legales por los que atraviesa.

En los registros de la cárcel de Fulton, una de las más temidas de Estados Unidos, el aspirante a la candidatura presidencial estadounidense se convirtió en el recluso P01135809, con una foto que ha dado la vuelta al mundo.

A pesar de que esta es la cuarta vez que tiene que comparecer ante un fiscal, es la primera en la que se presenta en una prisión para tomarle sus datos y la foto policial como a cualquier otro arrestado, aunque Trump pudo salir tras pagar su fianza de 200 mil dólares y regresar a Nueva Jersey.

La foto del expresidente Donald Trump en arresto es un acontecimiento histórico, ya que ningún otro presidente de Estados Unidos ha enfrentado cargos penales y menos tomarse una foto para ser fichado, y Trump enfrentará 91 cargos en cuatro procesos diferentes.

¿Qué hizo Trump en Georgia?

En Georgia, el republicano está acusado de 13 delitos por haber liderado un complot con 18 aliados para revertir los resultados electorales de 2020 en ese estado, donde Trump perdió con un margen considerable frente a Joe Biden.

Esta es la cuarta imputación penal contra el expresidente, pero es la primera vez que es fichado con fotografía policial, ya que las veces anteriores solo se presentó en los juzgados para la lectura de cargos.