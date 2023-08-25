¿Qué significa la foto de recluso de Donald Trump?

El recluso P01135809 ingresó a la cárcel de Fulton, en Georgia, se tomó la conocida foto policial, pero este no es un recluso cualquiera; se trata del expresidente Donald Trump, el primero en la historia de Estados Unidos en ser fichado y que además enfrenta cuatro casos legales diferentes.

En la foto aparece el republicano mirando fijamente a la cámara con un semblante duro, sin la bravuconería que los caracteriza, pero ¿qué significado tiene esta fotografía para Trump y para Estados Unidos?

Un análisis hecho por la agencia de noticias CNN, explica que la foto del arresto del aspirante a la candidatura presidencial representa “la culminación inevitable de una vida que ha estirado y doblegado los límites en torno a la presidencia y con frecuencia ha forzado la ley”.

El candidato favorito de los republicanos, hasta el momento, enfrenta 91 cargos criminales de cuatro casos separados, sin embargo, eso no hace que quite el dedo del renglón para continuar con su campaña electoral.

La fotografía de Trump tomada en una de las cárceles más temidas de Estados Unidos, podría cambiar la situación, “para una nación todavía enredada en las recriminaciones y la furia azuzada por Trump, la fotografía, que inmediatamente dio la vuelta al mundo, representa un tipo especial de tragedia”, comparte CNN.

No obstante, se mantendrá la división de opiniones, pues aún habrá fieles seguidores que consideran que se trata de una persecución y consagrarán su condición “de mártir político”.

De acuerdo con CNN, para cualquier otro político, una foto policial significaría el final de su carrera, pero para Trump podría representar un trampolín para continuar con sus aspiraciones.

¿Por qué Donald Trump fue arrestado en Georgia?

En Georgia, el republicano está acusado de 13 delitos por haber liderado un complot con 18 aliados para revertir los resultados electorales de 2020 en ese estado, donde Trump perdió con un margen considerable frente a Joe Biden.

Esta es la cuarta imputación penal contra el expresidente, pero es la primera vez que es fichado con fotografía policial, ya que las veces anteriores solo se presentó en los juzgados para la lectura de cargos.

