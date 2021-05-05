Trump arremete por “arrebatarle” libertad de expresión

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, acusó a las redes sociales y consideró una "vergüenza" que lo sigan vetando, pues le están "arrebatando" su libertad de expresión, esto después de que Facebook anunció la suspensión de sue cuenta seis meses más.

El expresidente también respondió al veto al decir que no se les debe permitir a las redes sociales que "destruyan" o "diezmen" el proceso electoral.

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La respuesta del expresidente ocurre después del anuncio de la Junta de Supervisión de Facebook, donde emitieron su veredicto sobre el bloqueo de las cuentas de Donald Trump.

Donald Trump también acusó que las acciones que llevan a cabo Facebook, Twitter y Google son una "vergüenza" y un "bochorno" para su país.

"La libertad de expresión le ha sido arrebatada al presidente de Estados Unidos porque la izquierda radical tiene miedo de la verdad", comentó Trump.

En el comunicado también añadió que el pueblo de Estados Unidos no permitirá está situación y consideró que las "corruptas" compañías de las redes sociales deberán pagar un "precio político" por lo que están haciendo con su situación.

Veto de Trump de redes sociales

Luego del asalto al Capitolio, el 6 de enero 2021, las plataformas de redes sociales comenzaron a bloquear las cuentas del expresidente.

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Incluso, Donald Trump en Twitter fue notificado, en varias ocasiones, de compartir información falsa durante las elecciones y por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, tras los eventos del Capitolio, las principales redes sociales lo señalaron de instigar a sus seguidores a ocupar el Congreso, tras los resultados de las elecciones.

Por ejemplo, Donald Trump utilizaba Twitter como uno de los principales medios de comunicación, pero el CEO de la compañía, Jack Dorsey fue quién permitió el bloqueo del exmandatario y lo calificó como "lo correcto".

A partir de ese momento siguió Facebook, YouTube, Snapchat, Twitch, con el bloqueo, para evitar la insurrección de violencia.

La decisión de las redes sociales provocó una serie de reacciones entre grupos de derechos humanos, mandatarios extranjeros; etc. Ahora Trump tendrá que pasar nuevamente sin redes sociales.

