Biden ofrece ayuda a México por accidente en el Metro CDMX

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ofreció ayuda a México y envió sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente en la Línea 12 del Metro.

“Estados Unidos se une al pueblo de México en el duelo por la pérdida de vidas debido al colapso de un paso elevado del ferrocarril en la Ciudad de México”, expresó el presidente estadounidense.

Además de enviar un “sentido pésame a todos aquellos quienes perdieron un ser querido”, Biden ofreció su ayuda a México en su reconstrucción después del accidente del Metro de CDMX, ocurrido el pasado lunes 3 de mayo.

“Como vecinos y socios, nuestras naciones están estrechamente vinculadas y Estados Unidos está listo para ayudar a México en su reconstrucción de esta tragedia”, recalcó Joe Biden.

Biden celebra el 5 de mayo con tacos y enchiladas

El restaurante “Las Gemelas” es propiedad de inmigrantes mexicanos y está ubicado en Union Market, al noroeste de Washington, donde el mandatario, además de comprar estos platillos típicos de la gastronomía mexicana, aprovechó para platicar con los trabajadores del lugar.

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Biden ordenó cuatro tacos hechos con tortillas de maíz caseras, de cerdo al pastor, barbacoa de res, lengua y carnitas, además de enchiladas, chorizo verde casero y una quesadilla de champiñones.

REPORTER: "What did you get?"



PRES. BIDEN: "Tacos and some enchiladas."



REPORTER: "Do you have any comments on the efforts to oust Liz Cheney from the House Republican leadership post?"



PRES. BIDEN: "I don't understand the Republicans." pic.twitter.com/4IPwVhadMX — Breaking911 (@Breaking911) May 5, 2021

“Las Gemelas” es un establecimiento que los mexicanos Yesenia Neri Díaz y Rogelio Martínez fundaron después de llegar a Estados Unidos. Debido a la pandemia de Covid-19 ha recibido fondos de ayuda del “American Rescue Plan”, entregado por el gobierno para el rescate de estos negocios.

Durante su visita al restaurante, Biden declaró que “la industria de los restaurantes se vio muy afectada en todo el país, es por eso que reunimos este fondo de revitalización de restaurantes”, que hasta ahora han solicitado alrededor de 790 mil establecimientos de este tipo.

La pandemia hizo que “Las Gemelas” pasaran de 55 a solo siete empleados; no obstante, el Programa de Protección de Cheques de Pago les permitió volver a contratar a sus empleados y cubrir sus pagos atrasados.

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