¿En qué estados roban más celulares en México?

Desafortunadamente los amantes de lo ajeno se encuentran en todas partes; sin embargo, las cifras apuntan que hay estados de México dónde el robo de celulares es más común que en otras entidades, por eso te contamos cuáles son.

Ocho estados concentran el robo de celulares en México

En el 57% de los robos los delincuentes se llevan un celular y las entidades con más denuncias por robo son Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Nuevo León, Morelos, Jalisco y Querétaro.

En el caso de la Ciudad de México, en las alcaldías de la zona oriente y norte cometieron la mayoría de estos delitos, indica la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública.

¿Cuál es la pena por robar celulares?

Comprar, vender, usar, guardar o portar un objeto robado, como puede ser un teléfono celular, es un delito al que llaman encubrimiento por receptación.

El Código Penal de la Ciudad de México advierte que la pena por esta conducta va de 2 a 7 años de cárcel.

Hay que tomar en cuenta que el robo con violencia de un teléfono celular amerita prisión preventiva oficiosa a diferencia del robo sin violencia, o robo simple, donde el responsable tiene el beneficio de llegar a un acuerdo reparatorio para quedar en libertad, que puede consistir en el pago o la devolución del dispositivo.

¿Cuántos robos se han cometido en esos estados?

En lo que va del año, los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han registrado 389 mil 917 presuntos casos de robo en todas sus modalidades. Los estados mencionados presentan este número de denuncias:

