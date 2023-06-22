¡Atención! Así puedes encontrar las coordenadas exactas del Titanic en Google Maps

La historia del emblemático barco Titanic nunca murió; sin embargo, en los recientes días volvió a tomar fuerza por el submarino turístico que desapareció con cinco integrantes a bordo que buscaban ver los restos de la embarcación, tras la noticia una de las preguntas más frecuentes por los internautas es ¿dónde se hundió el Titanic?

Actualmente se conocen las coordenadas exactas de la embarcación que se estrelló contra un iceberg cuando se dirigía a Nueva York, de esta manera los apasionados de la historia pueden darse una idea sobre el clima que se percibía y la temperatura del mar en aquella noche "triste".

¿Cuándo y dónde se hundió el Titanic?

El Titanic, uno de los barcos más modernos del siglo XX zarpó el 10 de abril de 1912 del famoso puerto de Southampton; sin embargo, el 14 de abril está marcada como la fecha trágica en que se hundió a más de tres mil 800 metros, dejando a cientos de personas varadas en medio del mar.

Tras años de investigación se conoce que el impacto dejó alrededor de mil 496 personas muertas en el Atlántico Norte, la costa más cercana al momento del accidente era la de Newfoundland, situada en Canadá.

¿Cómo encontrar al Titanic a través de Google Maps?

Más de cien años pasaron desde que el Titanic se hundió, por está razón, los estudiosos del tema han logrado conocer en dónde se ubica la embarcación, aunado a esto, Google Maps le permite a las personas conocer las coordenadas exactas en las que se encuentra uno de los barcos más famosos de la historia mundial.

Para dar con su localización únicamente debes escribir lo siguiente 41.7325° N y 49.9469° W en el buscador y podrás encontrar que estaba cerca de San Pedro y Miquelón, un archipiélago situado en América del Norte.

Google Maps permite conocer las coordenadas exactas del Titanic.|Captura de pantalla

¿Qué pasó con el submarino desaparecido mientras hacía un tour al Titanic?

El pasado lunes 19 de junio, las autoridades de Estados Unidos, informaron que un submarino turístico de la compañía OceanGate Expeditions desapareció cuando se encontraba en una expedición para conocer los restos del Titanic, desde ese momento han trabajado en localizarlo y la información ha salido a flote, pues se conoció la identidad de las personas que conformaban el viaje, uno de ellos, un multimillonario identificado como Hamish Harding.

En las recientes horas una esperanza de vida se informó por la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes indicaron que se escucharon ruidos cerca de la zona en la que se encuentra el submarino identificado como titán; lamentablemente, se estima que les quedan alrededor de 12 horas de oxígeno, lo que provocó que las búsquedas se agilicen en en el lugar.