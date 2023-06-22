Continúa la búsqueda del submarino Titán que desapareció el pasado domingo cuando se sumergió al Atlántico en una expedición para ver los restos del Titanic. El sumergible llevaba un suministro de oxígeno para 96 horas, las cuales se cumplieron la madrugada de este jueves.

Sin embargo, los equipos de rescate internacional continúan en el área con la esperanza de encontrar al submarino y a sus cinco tripulantes.

La expedición hacia el #Titán sigue perdida con cinco tripulantes.@alanxelmundo, youtuber mexicano, afirma que si el submarino está intacto, podría haber esperanza de localizarlos.



La #entrevista con @vaitiaremateos, @Radiohen y @_otomartinez en @HechosAM. pic.twitter.com/IjGXNdfsig — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 21, 2023

Últimas noticias del submarino desaparecido en expedición al Titanic

Científico asegura que los restos hallados sí pertenecen al Titán

El científico David Mearns, amigo de uno de los tripulantes, aseguró que los restos encontrados esta mañana sí pertenecen al Titán, el experto reconoció la cubierta trasera y el punto de aterrizaje del sumergible perdido.

Encuentran campo de escombros cerca del Titanic

La Guardia Costera de Estados Unidos descubrió un campo de escombros cerca del Titanic, área donde se realizaba la búsqueda del sumergible desaparecido desde el domingo. Las autoridades “están evaluando la información”.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

Se terminaron las horas de oxígeno de reserva en el Titán

Durante la madrugada de este jueves 22 de junio, alrededor de las 2:00 am (tiempo de México) se cumplieron 96 horas desde que el submarino Titán se sumergió en el Atlántico en una expedición a los restos del Titanic. Sin embargo, las autoridades no han informado qué pasará ahora.

Sonidos captados podrían no ser del Titán

David Marquet, excomandante de submarinos nucleares de la Marina de Estados Unidos, advierte que los esperanzadores sonidos detectados en las últimas horas pueden no provenir del submarino Titán: “No creo que el ruido sea de ellos, podrían ser sólo sonidos naturales. Estamos escuchando ruidos y más barcos que están llegando al área, y luego escuchamos más ruidos, y no creo que sea una coincidencia”.

Retired US Navy submarine captain Lieutenant David Marquet gives a great explanation. https://t.co/etvUpZVisA start at 3:52 — Sam  (@princesleeper) June 22, 2023

Ventana de rescate va más allá de las 96 horas

La capitán Bobbie Scholley, exbuzo de la Marina de Estados Unidos, señala que aún hay motivos para mantener la esperanza mientras continúa la búsqueda del submarino desaparecido. “Todos están enfocados en la ventana de 96 horas para el soporte vital que se le da a la tripulación, pero ese no es un número fijo y definitivo, sé que los equipos de búsqueda no están enfocados en que sea un número fijo y definitivo”, sentenció la capitán Scholley.

"This will continue to be a rescue mission even past that number if it has to be."



Captain Bobbie Scholley, Former US Navy Diver, shares why the 96 hours is not "a hard and fast number" for the Titan submersible rescue mission.#Newsnight pic.twitter.com/vqmvcMO7CJ — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) June 21, 2023

Amplían la búsqueda de Titán

La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que se escucharon más ruidos en el océano, por lo que ampliaron la búsqueda a 4 kilómetros de profundidad. A las 5:00 de la tarde del miércoles 21 de junio, se estima que quedaban menos de 20 horas de oxígeno.

Buques para detectar objetos perdidos en el mar se unen a la labor

Tres poderosos buques se unieron a las labores de rescate, uno de ellos tiene la capacidad de detectar y obtener imágenes de objetos en el fondo del océano.

Real Fuerza Aérea de Canadá se suma a la búsqueda del submarino

Durante la mañana, la Real Fuerza Aérea de Canadá recorrió el área con la esperanza de encontrar el sumergible. Un avión CP-140 que puede proporcionar búsqueda en la superficie y detección acústica, voló sobre el área.

|Reuters

Primeros ruidos en el océano

El martes 20 de junio, un sonar (aparato que se utiliza para detectar submarinos, minas y cualquier objeto o masa sumergidos), captó sonidos de golpes debajo del agua en el Océano Atlántico Norte, lo que encendió al esperanza de los rescatistas.

¿Cómo es el área donde está desaparecido el Titán?

Actualmente, los rescatistas buscan en un área subterránea de cuatro kilómetros de profundidad para encontrar al submarino desaparecido. Se trata de un entorno duro e implacable al que ni siquiera llega la luz, es más parecido al espacio exterior que a la vida en la Tierra.

Cabe señalar que los restos del Titanic se encuentran dentro de una región llamada "zona de medianoche", conocida por sus temperaturas bajo cero y su oscuridad perpetua. Las personas que han participado en expediciones anteriores en el Titán han descrito descender durante más de dos horas en condiciones de total oscuridad, antes de finalmente tocar el fondo del océano.

Las luces del sumergible le ofrecen una línea de visión limitada, pero nada más allá de unos pocos metros. Los equipos de rescate ahora tienen que luchar contra estas condiciones mientras continúa la búsqueda de este sumergible.

¿Qué pasó con el submarino que se perdió en el tour al Titanic?

El domingo 18 de junio, el submarino inició una expedición hacia los restos del Titanic, se esperaba que el viaje durara 8 horas; pero sólo una hora y 45 minutos después de su inmersión dejaron de tener contacto con su barco de apoyo.

Ahí comenzó la búsqueda, pero la noticia se volvió mundial casi un día después, hasta el lunes 19 de junio, cuando la Guardia Costera de Boston anunció a la BBC la desaparición del Titán.

¿Quiénes son los tripulantes del submarino Titán?

Ellos son los cinco tripulantes que viajan en el submarino Titán:

Hamis Harding

Es un multimillonario británico de 58 años de edad. Es fundador del Grupo Action y presidente de Action Aviation. Su hijastro, Brian Szasz, confirmó la información en una publicación en sus redes sociales que posteriormente borró.

Stockton Rush

Es el director ejecutivo de OceanGate, la empresa de submarinos encargada de la expedición desaparecida. La misma compañía confirmó que se encontraba a bordo del Titán al momento de su desaparición.

Shahzada y Suleman Dawood

Shahzada y su hijo Suleman son dos de los tripulantes que se sumergieron en la expedición para llegar a los restos del Titanic.

Shahzada, de 48 años, es un empresario británico perteneciente a una de las familias más ricas de Pakistán. Su hijo de 19 años lo iba acompañando en el viaje al fondo del mar.

Paul-Henry Nargeolet

Es un prestigioso explorador de las profundidades del mar. Paul ha participado en varios viajes al Titanic, completó 35 inmersiones y supervisó la recuperación de cinco mil objetos.

