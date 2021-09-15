Polleros abandonan a dos niños en la orilla del Río Bravo

Dos niños fueron abandonados por polleros a la orilla del Río Bravo, cerca del paso Eagle Pass, en Texas, Estados Unidos, indicó la Patrulla Fronteriza.

Las autoridades mencionaron que el martes 14 de septiembre, los agentes asignados en esta localidad se encontraban realizando operaciones cuando se dieron cuenta de la presencia de algo extraño a la orilla del Río Bravo.

Los agentes descubrieron a los dos niños pequeños, por lo que de manera rápida les brindaron atención para protegerlos y rescatarlos.

Una nota que se encontraba en el portabebés decía que los dos niños tienen dos años y tres meses de nacido; asimismo, mencionaba que ambos son de nacionalidad hondureña y que son hermanos.

Los padres de los menores no han sido identificados a pesar de que la policía buscó la presencia de otras personas en el área, por lo que se cree que fueron abandonados por los polleros.

Te recomendamos: Ken Salazar ya es embajador de EUA en México; AMLO le da bienvenida

Los dos niños no presentaron problemas de salud por lo que fueron transportados a la estación de Uvalde para ser procesados.

Niños son abandonados en Río Bravo

En mayo pasado se reportó otro caso que se viralizó en redes sociales. En un video un niño pedía a gritos que no lo abandonaran en la frontera de Estados Unidos, luego de que una mujer lo cruzó por el Río Bravo.

La policía al darse cuenta de la presencia del menor fue a su rescate, pues la mujer aseguró que su familia se encontraba en Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que en los primeros ocho meses del año se han detenido a más de 147 mil migrantes en condición irregular durante su paso por México.

Esta cifra representa más del triple de lo registrado durante el mismo periodo, pero de 2020.