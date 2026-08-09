¿Se convertirá en ciclón? Zona de baja presión con 90% de probabilidad avanza en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso este domingo 9 de agosto para alertar sobre la presencia de una zona de baja presión con probabilidades altas de convertirse en un ciclón tropical en el océano Pacífico durante los próximos días.

Las autoridades recomiendan mantenerse al pendiente de los avisos del tiempo ante el pronóstico.

Hay tres zonas en el Pacífico que podrían evolucionar

Autoridades mantienen en vigilancia a tres zonas de baja presión sobre el Pacífico.

Estos sistemas avanzan por el mar acumulando humedad y energía, lo que aumenta la probabilidad de que alguno de ellos evolucione a un fenómeno de mayor intensidad, por lo que los especialistas siguen su trayectoria.

Hay 90% de probabilidad de que se forme el ciclón "Hernán"

De los tres sistemas, el que tiene mayor fuerza está al suroeste de la península de Baja California, a 3 mil 465 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

Esta zona de baja presión mantiene un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, pero la cifra se eleva hasta un 90% en un lapso de 7 días mientras se mueve para el oeste-noroeste.

Dos zonas de baja presión más cerca de México

El segundo sistema está a 2 mil 155 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con un 30% de probabilidad a 48 horas y 60% a 7 días.

Las autoridades esperan la formación de una tercera zona de baja presión al suroeste de Jalisco, Colima y Michoacán, la cual tiene un 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico a una semana.

¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes hoy?

Para este domingo se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se pide a la población tomar precauciones al salir a la calle en esas entidades.

👇El #SMNmx 🇲🇽 vigila tres zonas con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



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¿Va a llover en el Centro de México hoy?

En la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Baja California Sur se esperan lluvias fuertes de hasta 50 milímetros.

También se esperan chubascos intermitentes en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes y estados del norte del país, refrescando las temperaturas por la tarde.