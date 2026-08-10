Cinco zonas de baja presión entre el Pacífico y Atlántico acechan a México: Alcanzan hasta 60% de probabilidad de ciclón

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, alertó este lunes 10 de agosto sobre los fenómenos que acechan a México y podrían provocar cambios en el clima; entre ellos están cinco zonas de baja presión distribuidas entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico.

Te decimos sus probabilidades de evolucionar a ciclón y los posibles nombres que llevarían si es que se generan.

Zonas de baja presión en el Pacífico

De acuerdo a lo ya dicho por las autoridades, hay dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico y estas son sus ubicaciones:

1. Primera zona: Se encuentra a 2 mil 510 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Mantiene un 30% de probabilidad para volverse ciclón en 48 horas y sube a un 60% en 7 días, desplazándose al oeste-noroeste.

2. Segunda zona: Está a mil 220 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Tiene un 10% de probabilidad de convertirse en ciclón en los próximo dos y siete días, moviéndose al oeste-noroeste a 24 km/h.

Zonas de Baja presión en el Atlántico

Los informes dicen que en el Océano Atlántico hay presencia de tres zonas de baja presión y se ubican en:

1. Primer zona: Está a 5 mil 165 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Tiene un 10% de probabilidades de volverse ciclón a 48 horas y siete días, con movimiento hacia el oeste.

2. Segunda zona: Se encuentra a 6 mil 765 kilómetros al este de Quintana Roo. Mantiene un 20% de probabilidad en 48 horas y alcanza hasta un 60% en los próximos 7 días, con dirección al oeste-noroeste.

3. Tercer zona: Ubicada a 2 mil 530 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo. Tiene un 10% de probabilidades en 48 horas y siete días.

¿Qué tan cerca está de México un posible ciclón?

Las zonas de baja presión que están más cerca de México están situadas por Cabo San Lucas, a mil 220 y 2 mil 510 kilómetros.

¿Cuáles serían los nombres de los siguientes ciclones?

En caso de que alguna de las bajas presiones del Pacífico evolucione a tormenta tropical, el sistema recibirá el nombre de Hernán, después del paso de la tormenta Genevieve registrada en julio.

Si alguno de los sistemas en el Atlántico cobra fuerza de ciclón tropical, será bautizado como Cristóbal, tras el desarrollo de la tormenta Bertha ocurrido en julio.