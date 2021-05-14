Una “dreamer” llora ante su inminente encuentro con Joe Biden

Karen Reyes, es una llamada "dreamer" que durante la tarde de este viernes, se soltó en llanto porque no podía creer que se encontraba en la Casa Blanca, en los momentos previos a una reunión que sostendría con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

#Dreamer Karen Reyes in tears after meeting with @POTUS; in disbelief that she is at @WhiteHouse // está soñadora está en llantos porque no puede creer done está @UniNoticias @UNITEDWEDREAM @FWDus pic.twitter.com/CMKRsro9ZJ — Janet Rodriguez (@janrodrigueztv) May 14, 2021

Y es que fue justo el presidente Joe Biden quién a través de su cuenta oficial en twitter, prometió a los "dreamers" que seguirá luchando para que el Congreso de la Unión Americana apruebe un camino a la ciudadanía.

Joe Biden, presidente de EU:

Ya es hora de que el Congreso apruebe la Ley de ciudadanía estadunidense. Los “dreamers”, los trabajadores agrícolas y los titulares de TPS merecen un camino hacia la ciudadanía. Punto final”.

It’s long past time Congress pass the U.S. Citizenship Act.



Dreamers, farm workers, and TPS holders deserve a path to citizenship. Full stop. — President Biden (@POTUS) May 14, 2021

En un encuentro que duró mucho más de lo establecido, Biden recibió en la Casa Blanca a un grupo de seis dreamers a los que les prometió que seguirá trabajando para que el Senado de los Estados Unidos apruebe el proyecto de Ley del Sueño y Promesas 2021.

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Dicho proyecto, que fue enviado por la Cámara de Representantes durante el pasado 18 de marzo, incluye un camino a la ciudadanía para "dreamers" y titulares del Programa de Protección Temporal o TPS por sus siglas en inglés.

El mandatario estadunidense hizo referencia a la posibilidad de que la iniciativa de ley aprobada por la Cámara de Representantes, obtenga el respaldo de el partido republicano. Conforme a uno de los "dreamers" que estuvo en la reunión, señaló que se tiene la esperanza de que haya 10 republicanos que apoyen el proyecto.

Six undocumented Americans about to go into the West Wing to meet with @POTUS #wearehome pic.twitter.com/pdY2LVk8IU — Maria Praeli (@mariapraeli) May 14, 2021

¿Qué son los dreamers?

Los "dreamers" o soñadores, es como se les conoce a todos aquellos inmigrantes llegados de forma ilegal a Estados Unidos mientras eran menores de edad.

Ley Dream

La Ley Dream es un proyecto legislativo bipartidista, que se debatió en el congreso de los Estados Unidos, junto a la Reforma migratoria, con la finalidad de otorgar un camino hacia la ciudadanía estadunidense para aquellos estudiantes indocumentados que hubieran llegado a Estados Unidos mientras eran menores de edad.

¿Cuál es la diferencia entre Dreamers y DACA?

Dream Act es solo una propuesta de ley introducida desde hace más de 12 años, pero que hasta ahora no ha logrado la aprobación del Congreso. Por su parte DACA, La Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia, es un programa que fue anunciado por el Gobierno de Estados Unidos en 2012 para proteger temporalmente a los "dreamers" de la deportación, además de otorgar un permiso de empleo al cumplir con todos los requisitos.