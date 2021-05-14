Todo lo que debes saber sobre la droga llamada Tusi o “polvo rosa”

La cocaina rosada, Tusi o "polvo rosa", es una droga sintética que desde hace varios años empezó a circular en Europa pero su popularidad ha hecho que llegue a sudamérica, según el más reciente reporte de la oficina antinarcóticos de Bolivia.

La presencia de Tusi ha sido detectada en Argentina, Bolivia, Brasil y Chile en donde el "polvo rosa" se ha vuelto más popular entre los jóvenes.

¿Qué es Tusi o "polvo rosa"?

Es una droga sintética fabricada en laboratorio, regularmente se trata de una mezcla del "LSD" (La dietilamida de ácido lisérgico), con el MDMA, mejor conocido como éxtasis.

Su nombre se basa en el término anglosajón: 2CB o "Two ci bi".

Esta droga es altamente adictiva y por su composición tiene graves riesgos de sobredosis, además de daños cerebrales y neuronales. https://t.co/abWiIeKt4E — Unitel Bolivia (@unitelbolivia) May 12, 2021

Tusi efectos a corto plazo

Las consecuencias de consumir "polvo rosa" pueden ser devastadoras tanto a corto como a largo plazo. Puede generar ataques de ansiedad y de pánico, además de intensidad emocional que provoca alucinaciones.

Es una droga psicodélica que causa efectos nocivos dentro de la parte psíquica de la persona. Al tratarse de una droga psicodélica el consumidor comienza a manifestar trastorno de su personalidad además de dificultades en la percepción de la realidad. Causa efectos psicodélicos en la persona que consume y que puede alterar todos sus sentidos, además de que se pueden experimentar ataques de pánico o miedo, entre otros efectos.

Es muy frecuente que esta droga se distribuya en la población jóven, primero para ver el efecto que tiene y por ende la aceptación dentro de la población. Comunmente se vende en los mismos lugares en donde antes se consumía LSD o éxtasis.

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Similitudes entre Tusi y la cocaina

Tusi tiene pocas similitudes con la cocaína. Las dos se distribuyen en polvo, sin embargo el "polvo rosa" es mucho más adictivo y de mayor peligrosidad debido a los trastornos que causa en el organismo.

¿Cuánto tiempo dura el Tusi en el cuerpo?

Sus efectos pueden aparecen entre 15 y 20 minutos después de haber sido consumida y sus efectos pueden durar entre cuatro y ocho horas según el organismo de la persona.

En sí, se trata de una combinación de varias drogas, medicamentos veterinarios y hasta cocaína. La combinación de todo esto genera las alteraciones de la percepción de la realidad en el consumidor.