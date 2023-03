Naxolona: antídoto o incentivo contra consumo de opioides

Poder adquirir un antídoto para contrarrestar los efectos de algunas drogas podría ser una realidad próxima en Estados Unidos ; se espera que a finales del mes de marzo la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de el consentimiento para que a partir del verano farmacias, tiendas y supermercados puedan comenzar a vender sin receta “Naxolona” también conocido como “ Narcan”; un antídoto que usado en los primeros minutos después de una sobredosis de opioides revierte los efectos de la droga ; de acuerdo al Instituto Nacional de Abuso de Drogas “ la Naxolona trabaja adhiriéndosa a los mismo receptores del cerebro que las opioides y debe ser administrado a cualquier persona que demuestra señales de tener una sobredosis”.

“El fentanilo es la causa número uno de muertes entre los jóvenes entre 18 y 45 años; el año pasado el fentanilo causó la muerte de 71 mil personas en este país - en el Condado de Los Ángeles más de 1,600 personas” indicó Martin Estrada Fiscal General en el Condado de Los Ángeles ; actualmente las opioides en especial el fentanilo ha provocado una crisis de salud pública de ahí la importancia usar todos los recursos necesarios para combatirlo.

Un antídoto contra la sobredosis de opioides

Hoy en día el Naxolona se vende en las farmacias en todo el país; en algunos estados se puede obtener sin receta médica y de manera gratuita acudiendo a centros dedicados al tratamiento o combate de drogas.

Desde el Otoño del 2022 todas las escuelas públicas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles deben tener en su botiquín de primeros auxilios el Narcan y aquellos estudiantes que lo necesiten podrán traer una dosis personal sin cuestionamientos.

Hace unas semanas el Gobernador Gavin Newsom dijo a nivel estatal ya se trabaja en una medida similar incluso reservó una partida de 3.5 millones de dólares del presupuesto de California para que todas las escuelas de secundaria y preparatoria cuenten con el antídoto “esto es una prioridad, creo que no hay un padre de familia que no entienda el significado de la crisis del fentanilo” agregó.

Diariamente el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles recibe más de una docena de llamadas por posibles sobredosis, “Nosotros lo vemos como algo positivo, todo padre de familia , toda persona que tiene jóvenes viviendo en su hogar debe tenerlo porque puede salvar vidas ; el único negativo es que ahora hay otras drogas que no son opioides que el Narcan no puede contrarrestar; entonces no queremos que las personas tengan una falsa seguridad de que esto puede salvarlos del uso ilegal de narcoticos” comenta David Ortiz , quien es bombero del LAFD quien dice otra ventaja del Narcan no tiene efectos secundarios “lo más importante como cualquier otro medicamento será verificar la fecha de caducidad para que sea efectivo”.

Hasta ahora es muy difícil predecir si el poder comprar el Narcan como se puede adquirir una vitamina o aspirina puede aumentar el consumo de opioides y es que también falta determinar el costo; actualmente cuesta entre $23 y $60 dólares una dosis.