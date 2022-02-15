Joe Biden asegura que un ataque de Rusia a Ucrania aún es posible

Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, aseguró que un ataque de Rusia contra Ucrania aún es posible, pues el gobierno norteameriano no verificó que las fuerzas rusas se hayan alejado de la frontera.

“A los ciudadanos de Rusia: no son nuestros enemigos y no creo que quieran una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, dijo Joe Biden en un mensaje transmitido en televisión nacional desde la Casa Blanca, la mañana de este martes.

El presidente de Estados Unidos agregó que su país no busca una confrontación directa con Rusia, pero advirtió que si Vladimir Putin ataca a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania “responderemos con fuerza”.

Joe Biden indicó que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están preparados para lo que ocurra, y en caso de que Rusia lance una invasión pagará un alto precio económico.

"Estamos preparados para responder con decisión a un ataque ruso contra Ucrania, que sigue siendo una posibilidad", aseguró Joe Biden.

President Biden urged Russia to step back from the brink of war and said reports that Russia has withdrawn some forces from the Ukraine border have not been verified https://t.co/Yi8vB5pddb — Reuters (@Reuters) February 15, 2022

Rusia retira a su ejército de la frontera con Ucrania

Rusia comenzó a retirar a sus soldados de Crimea a sus bases después de completar los ejercicios militares en la península que arrebató a Ucrania, por su parte, el gobierno de Joe Biden dijo que verificaría el repliegue.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, confirmó el repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania, pero matizó que no se debe a la “histeria” de Occidente, ya que el movimiento de su Ejército estaba programado.

Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, dijo que tendrán que verificar si Rusia realmente está llevando a cabo el repliegue de soldados.

“Las unidades de las circunscripciones militares Oeste y Sur que cumplieron sus misiones ya empezaron a montar en trenes y camiones, y hoy se dirigirán a sus guarniciones”, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov en alusión de retirada de fuerzas en Crimea.

“Las unidades de las circunscripciones militares Oeste y Sur que cumplieron sus misiones ya empezaron a montar en trenes y camiones, y hoy se dirigirán a sus guarniciones”, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov en alusión de retirada de fuerzas en Crimea.