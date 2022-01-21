Rescatistas utilizan un dron y una salchicha para salvar a un perro

Con un dron y una salchicha, rescatistas de animales lograron poner a salvo a un perro que se perdió cerca de un pantano al sur de Inglaterra. El rescate se llevó a cabo el pasado sábado 15 de enero.

Denmead Drone Search & Rescue, una organización benéfica para el rescate de personas y animales, fue la encargada de salvaguardar al perro de nombre Millie, y quien llevaba dos días perdido cerca del pantano.

¿Cómo rescataron a un perro con un dron y una salchicha?

Denmead Drone Search & Rescue detalló que amarró un trozo de salchicha a un lazo que después colocó en el dron y lo condujeron hasta donde estaba el perro para sacarlo del pantano y alejarlo del peligro, pues la marea comenzaba a subir en el lugar.

"Nos dijeron que si Millie no era trasladado en unas pocas horas, habría quedado aislado, y el área en la que se encontraba quedaría bajo el agua, por lo que era muy probable que se ahogara", escribió Denmead Drone Search & Rescue en su página de Facebook.

Sin embargo, el rescate no fue tan sencillo, pues el perro es tímido y se negó a seguir al dron, hasta que uno de los rescatistas optó por ponerle comida para atraerlo hasta un lugar seguro.

“Si no lo hubiéramos sacado de esa área, la marea habría subido y el perro muy probablemente se hubiera ahogado”, explicó el rescatistas de la organización Denmead Drone Search & Rescue.

Aunque el dron con la salchicha funcionó para atraer al perro, éste se espantó y se echó a correr hacia otro lado, sin embargo, la historia tuvo un buen final, pues Millie logró reunirse con su dueño el pasado 17 de enero.

De acuerdo con la propietaria del perro, el animal se perdió el 13 de enero cuando se zafó de su correa en Havant, Hampshire, Inglaterra, y quedó atrapada en las marismas.