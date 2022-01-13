VIDEO: Policía de EU rescata a perro que cayó en un lago congelado

Un policía en Estados Unidos (EU) rescató a un perro de morir, cuando el animal cayó a un lago congelado y quedó atrapado en el hielo. El momento del rescate quedó grabado en un video.

El departamento de Policía de Lewiston, Idahao, EU, compartió las imágenes a través de sus redes sociales, donde se aprecia al oficial Smith correr sobre el lago congelado Bonds para sacar al perro quien se encontraba a unos 40 metros de la orilla.

El policía se quitó el equipo y corrió para llegar al perro y rescatarlo del lago congelado, una vez fuera, llevó al animal con su dueño, quien lo esperaba en la orilla.

"Le dimos (al policía Smith) un 6 sobre 10 en el aterrizaje al principio, pero un 10 sobre 10 en el rescate del perro", escribió del departamento, pues el policía resbaló al entrar al lago congelado.

No es la primera vez que el policía se arriesga para rescatar a alguien, pues anteriormente, el oficial Smith recibió un premio del departamento por sacar a una mujer de una casa en llamas.

Rescatan a niños que cayeron en un estanque congelado

En estos días de invierno, los accidentes en lagos congelados son comunes en Estados Unidos. Recientemente también se informó sobre el caso detres menores que cayeron en un estanque a través del hielo y fueron rescatados por dos personas.

Los tres niños, entre seis y ocho años, jugaban en un estanque congelado, cuando cayeron a través del hielo en el condado de Arapahoe, Colorado, EU.

La Oficina del Sheriff del condado, informó que una mujer que se encontraba cerca del estanque se percató del accidente, y corrió para rescatar a dos de los tres niños. Tras la mujer, un adolescente, de 16 años, también saltó al estanque congelado para salva

r al tercer menor.

Posteriormente, los equipos de emergencia del condado en Colorado, llegaron al lugar y aplicaron maniobras de resucitación a uno de los niños que no respiraba.

Las autoridades informaron que los tres niños sobrevivieron después de caer a un estanque de agua congelado y se encuentran estables en un hospital cercano.

